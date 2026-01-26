Ποιος τραυματισμός: «Οι μνηστήρες πιέζουν τους Μπακς για trade»!

Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να είναι στα πιτς, όμως οι ομάδες μπαίνουν την τελική ευθεία για την καρό σημαία στην κούρσα της απόκτησής του.

Όπως αναφέρει ο Μαρκ Στέιν, οι ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Έλληνα σούπερ σταρ δεν δείχνουν να πτοούνται από τον νέο τραυματισμό του και πιέζουν τους Μπακς να προχωρήσουν σε trade.

Ο Γιάννης θα μείνει εκτός για περίπου ένα μήνα με πρόβλημα στη γάμπα, αλλά στους... μνηστήρες φαίνεται πως δεν καίγεται καρφάκι.

«Μία από τις πιο επίκαιρες πηγές μου, που μίλησα την Κυριακή, ανέφερε ότι πολλές ομάδες συνεχίζουν να προσπαθούν να πείσουν τους Μπακς να ολοκληρώσουν μια συμφωνία με τον Γιάννη πριν από την προθεσμία της 5ης Φεβρουαρίου, παρόλο που ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο λέει ότι θα μείνει εκτός για τουλάχιστον τέσσερις έως έξι εβδομάδες λόγω του τελευταίου τραυματισμού του στη γάμπα που υπέστη την Παρασκευή το βράδυ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μαρκ Στέιν.

Αυτό σημαίνει πως πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία στην υπόθεση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού μέχρι τις 5 Φλεβάρη θα γνωρίζουμε να θα παραμείνει στους Μπακς, ή θα μετακομίσει σε άλλη ομάδα.