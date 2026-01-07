Για την επιστροφή στις νίκες και την κορυφή του ομίλου ο Ηρακλής

Ο Ηρακλής (4-1) υποδέχεται απόψε (19:45) την Τζίκι Βαρσοβίας (4-1) στο Ιβανώφειο με μοναδικό στόχο την επιστροφή στις νίκες.

Οι «κυανόλευκοι», που δε θα έχουν στη δωδεκάδα τον τραυματία Νίκο Τσιακμά (πρόβλημα στο πέλμα), θέλουν να πάρουν τη νίκη και να μείνουν μόνοι στην πρώτη θέση του Γ' ομίλου της European North Basketball League, καθώς ισοβαθμούν τώρα με την πολωνική ομάδα.

Στην ENBL ο Ηρακλής προέρχεται από την ήττα απέναντι στην Ντουμπράβα εκτός έδρας την προηγούμενη αγωνιστική και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μπροστά στο κοινό του, ενώ στην Ελλάδα μετράει δύο σερί νίκες απέναντι σε Πανιώνιο και Περιστέρι.

Σε δηλώσεις ο Σταύρος Ευγενειάδης, άμεσος συνεργάτης του Ζόραν Λούκιτς, αναφέρθηκε στην αντίπαλη ομάδα: «Η Τζίκι Βαρσοβίας είναι μια ποιοτική ομάδα, η οποία βασίζεται κυρίως στον υψηλό ρυθμό και στο επιθετικό της ταλέντο (91,6 πόντους ανά ματς στην ENBL). Βασικοί πυλώνες της ομάδας είναι ο Λάντριους Χόρτον (15,4 πόντους ανά παιχνίδι), ο Γκρέγκορτζ Καμίντσκι (11,8 πόντους ανά παιχνίδι) και o Ταλίκ Τσάβεζ (10,2 πόντους ανά παιχνίδι).

Από την πλευρά μας, πρέπει να ελέγξουμε το ρυθμό του αγώνα και να φανούμε συνεπείς στο αμυντικό κομμάτι, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και να παραμείνουμε στις υψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα».