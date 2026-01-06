«Magic Euroleague» σήμερα μετά το Παναθηναϊκός-Αρμάνι!

Μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται γύρω στις 23.00 στη Web Tv του SDNA.

Η 20ή αγωνιστική και ειδικά το σημερινό μενού είναι πολύ πλούσιο. Σήμερα γίνονται 8 παιχνίδια με τα ελληνικά σαφώς να είναι τα πιο ενδιαφέροντα.

Την αρχή κάνει ο Ολυμπιακός στην έδρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Φενέρ, και λίγο πιο μετά ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αρμάνι.

Μετά από το ματς του «Telecom Center» θα υπάρχει μία ακόμη πλούσια «Magic Euroleague» στη Web Tv του SDNA.

Εκεί, όπου η δημοσιογραφική ομάδα θα αναλύσει τα πάντα, ενώ δεν θα απουσιάσουν, όπως πάντα, οι ειδήσεις και το παρασκήνιο.

Μείνετε συντονισμένοι, μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται.

