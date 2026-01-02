Σήμερα έχει ντέρμπι και… «Magic Euroleague»!

Η χρονιά μπαίνει πολύ δυναμικά με την διεξαγωγή του μεγάλου παιχνιδιού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Σήμερα ντέρμπι γίνεται και πως όχι άλλωστε από τη στιγμή, που στο «Telecom Center» έχουμε το τεράστιο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Βαθμολογικά έχει μεγάλη σημασία με τον νικητή της αποψινής αναμέτρησης να παίρνει σπουδαίο προβάδισμα ενόψει της συνέχεια. Ειδικά αυτό ισχύει για τον Παναθηναϊκό.

Μετά το τέλος του ματς θα υπάρχει πλούσια «Magic Euroleague» στη Web Tv του SDNA. Η δημοσιογραφική ομάδα του σάιτ θα αναλύσει τα πάντα και την ίδια ώρα δεν θα απουσιάσουν οι ειδήσεις και το παρασκήνιο.

Μείνετε συντονισμένοι, μία ακόμη σπέσιαλ εκπομπή έρχεται.