Μεσοβδόμαδη δράση στην Elite League

Η 13η αγωνιστική της Elite League έρχεται… μεσοβδόμαδα, με την διεξαγωγή τεσσάρων αγώνων την Τετάρτη και άλλων τριών την Πέμπτη.

Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Κόροιβος Αμαλιάδας-Ψυχικό, Νίκη Βόλου-Δάφνη και Μαχητές Πειραματικό-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA, που θα αρχίσουν στις 17:00, καθώς και το παιχνίδι Evertech Παπάγου-ΑΓΕΧ, που θα αρχίσει στις 19:00. Όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube.

Η αγωνιστική συνεχίζεται και ολοκληρώνεται την Πέμπτη με τρία παιχνίδια: Πανερυθραϊκός-ΝΕ Μεγαρίδος και Λαύριο Boderm-Σοφάδες με τζάμπολ στις 17:00 και μετάδοση από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube και το Πρωτέας Βούλας-Vikos Φalcons, που θα αρχίσει στις 18:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Αναλυτικά η 13η αγωνιστική:

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Ψυχικό (YouTube Hellenic BF)

17:00 Νίκη Βόλου-Δάφνη (YouTube Hellenic BF)

17:00 Μαχητές Πειραματικό-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube Hellenic BF)

19:00 Evertech Παπάγου-ΑΓΕΧ (YouTube Hellenic BF)

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

17:00 Πανερυθραϊκός-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube Hellenic BF)

17:00 Λαύριο Boderm-Σοφάδες (YouTube Hellenic BF)

18:30 Πρωτέας Βούλας-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Αιγάλεω

Η επόμενη αγωνιστική (14η, 20-21/12)

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

17:00 Ψυχικό-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (ERT Sports)

17:00 Δάφνη-Κόροιβος Αμαλιάδας (YouTube Hellenic BF)

19:00 ΑΓΕΧ-Λαύριο Boderm (YouTube Hellenic BF)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

17:00 Σοφάδες-Πανερυθραϊκός (YouTube Hellenic BF)

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Νίκη Βόλου (YouTube Hellenic BF)

17:00 Πρωτέας Βούλας-Μαχητές Πειραματικό (YouTube Hellenic BF)

17:00 Vikos Φalcons-Αιγάλεω (YouTube Hellenic BF)

Ρεπό: Evertech Παπάγου