Εύκολα την Στρασμπούρ η Μονακό με σούπερ Μίροτιτς

Η Μονακό ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Στρασβούργου, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να επιστρέφει στις νίκες (88-74) μετά την ήττα από την Φενέρ. Κορυφαίος ο Μίροτιτς με 21 πόντους.

Η Μονακό άφησε πίσω της την ήττα από την Φενέρμπαχτσε στην Euroleague, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να ξεπερνάει εύκολα το εμπόδιο του Στρασβούργου με 88-74.

Πλέον οι Μονεγάσκοι ανέβηκαν στο 9-2 και συνεχίζουν στην κορυφή του γαλλικού πρωταθλήματος, με το Στρασβούργο να πέφτει στο 7-4.

Ο Νίκολα Μίροτιτς συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα, με τον πολύπειρο φόργουρντ να σημειώνει 21 πόντους. Πολύ καλή εμφάνιση του Μπλόσομγκέιμ με 16 πόντους και 5 ριμπάουντ, διψήφιος ο Στραζέλ με 11 πόντους με 7 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Ντέιβις ήταν πρώτος σκόρερ με 22 πόντους, με τον Τραορέ να συμπληρώνει 13 πόντους με 7 ριμπάουντ.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πλέον στρέφει την προσοχή της στην διαβολοβδομάδα της Euroleague και τις αναμετρήσεις με Μπασκόνια (17/12, 21:30) και Μπάγερν (19/12, 20:30).