Η Κυπριακή Ομοσπονδία καλεί τον Ολυμπιακό να παίζει στη Λεμεσό όσο γίνονται έργα στο ΣΕΦ

Πρόταση να αγωνίζεται στη Λεμεσό όσο γίνονται τα έργα στο ΣΕΦ θα δεχτεί από την Κύπρο ο Ολυμπιακός.

Πρώτο θέμα σε όλη την Ευρώπη έγινε χθες το ΣΕΦ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε φορά που βρέχει και ο πρόεδρος της ΚΟΑ Γιάννης Ιωάννου αποκάλυψε χθες ότι θα σταλεί επίσημη πρόσκληση στον Ολυμπιακό Πειραιώς για να χρησιμοποιεί ως έδρα το «Σπύρος Κυπριανού» στο διάστημα της ανακατασκευής του «Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας».

Χθες έλαβαν χώρα οι ετήσιες βραβεύσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας και στο περιθώριο της εκδήλωσης ο Γιάννης Ιωάννου προχώρησε στην παραπάνω πρόταση, θέλοντας να τονίζει την αξιοποίηση του «Σπύρος Κυπριανού», το οποίο φιλοξένησε την πρώτη φάση του ομίλου της Εθνικής ομάδας στο Eurobasket.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το ΣΕΦ αναμένεται να κλείσει με την ολοκλήρωση της σεζόν και θα χρειαστούν κάποιοι μήνες για να γίνουν τα έργα που έχει προγραμματίσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και ίσως δεν είναι έτοιμο στην αρχή της σεζόν 2026-27, οπότε οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να έχουν μια εναλλακτική λύση.

