Ο Ντόντσιτς «έγραψε» ιστορική επίδοση με την φανέλα των Λέικερς

Ο Σλοβένος γκαρντ έχει ξεκινήσει την φετινή σεζόν με το πόδι πατημένο στο... γκάζι, καταγράφοντας μια ιστορική επίδοση ως παίκτης των «Λιμνάνθρωπων».

Στη νίκη των Λέικερς επί των Πέλικανς (133-121), την έβδομη συνεχόμενη για την ομάδα του Λος Άντζελες, είχε 34 πόντους, 12 ριμπάουντ, 7 ασίστ, καταγράφοντας τον έκτο συνεχόμενο αγώνα του με 30 ή περισσότερους πόντους (41, 37, 33, 43, 35 και 34)

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ , έγινε ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία του Λος Άντζελες που πετυχαίνει ένα τέτοιο σερί. Μόνο οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κόμπι Μπράιαντ, Σακίλ Ο'Νιλ, Τζέρι Oυέστ και Έλτζιν Μπέιλορ το είχαν καταφέρει πριν από αυτόν.

Να σημειωθεί ότι ήταν ο τρίτος συνεχόμενος αγώνας στον οποίο ο Ντόντσιτς και ο Ριβς τελείωσαν με 30 ή περισσότερους πόντους. Ήταν η τέταρτη φορά τα τελευταία 50 χρόνια που δύο συμπαίκτες τους πέτυχαν αυτό το κατόρθωμα στο NBA.

Προηγουμένως, μόνο οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ντέμιαν Λίλαρντ (Μπακς, 2023), οι Μόντε Έλις και Κόρεϊ Μαγκέτ (Ουόριορς, 2010) και οι Τζορτζ Γκέρβιν και Μάικ Μίτσελ (Σπερς, 1984) το είχαν καταφέρει.