Ο Διαμαντίδης μετέφερε την Ολυμπιακή Φλόγα στην Καστοριά (pics, vids)

Η Λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες συνεχίστηκε για 4η μέρα, με τον Δημήτρη Διαμαντίδη να μεταφέρει την Ολυμπιακή Φλόγα στην Καστοριά.

Μέσα σε μία διαδρομή με συγκινήσεις και πλήθος εκδηλώσεων, αλλά και θερμής υποδοχής, η Λαμπαδηδρομία ξεκίνησε από το Μέτσοβο για την Καστοριά, εκεί που διανυκτέρευσε.

Την Ολυμπιακή Φλόγα στην Καστοριά μετέφερε ο Δημήτρης Διαμαντίδης, με τον «3D» να ανάβει τον βωμό στην πλατεία της πόλης, που είχε κατακλυστεί από κόσμο, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά.

Στην Λαμπαδηδρομία συμμετείχαν και οι οι Ολυμπιονίκες της κωπηλασίας Ευαγγελία Αναστασιάδου, Ιωάννης Χρήστου και Ζωή Φίτσιου.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως τα αδέρφια Γιώργος και Σωτήρης Τσιανάκας ταξίδεψαν χιλιάδες χιλιόμετρα από την Αυστραλία για να τρέξουν με την Ολυμπιακή Φλόγα.