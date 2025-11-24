Καβαλίερς: Ξεπέρασε τον Ίρβινγκ και «έγραψε» ιστορία ο Μίτσελ

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ «έγραψε» τη δική του ιστορία με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, καθώς ξεπέρασε τον Κάιρι Ίρβινγκ στη λίστα με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα.

Τον Σεπτέμβριο του 2022 οι Κλίβελαντ Καβαλίερς απέκτησαν τον Ντόνοβαν Μίτσελ από τους Γιούτα Τζαζ και ο 29χρονος έχει ανεβάσει αρκετά επίπεδα την ομάδα.

Στην επιστροφή του Καουάι Λέοναρντ στην αγωνιστική δράση, οι «Καβς» κέρδισαν εύκολα του Λος Άντζελες Κλίπερς με 120-105. Ο Μίτσελ τελείωσε τον αγώνα με 37 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο. Μάλιστα, ευστόχησε σε 5 τρίποντα και «έγραψε» ιστορία.

Πιο συγκεκριμένα, έφτασε τα 724 τρίποντα (σε 210 αγώνες) με τον οργανισμό και βρίσκεται πλέον στην πέμπτη θέση της σχετικής λίστας. Έτσι, ξεπέρασε τον Κάιρι Ίρβινγκ, ο οποίος είχε πετύχει 723 (σε 381 ματς). Μπροστά του στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Μαρκ Πρινς με 802 τρίποντα.