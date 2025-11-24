Καβαλίερς: Ξεπέρασε τον Ίρβινγκ και «έγραψε» ιστορία ο Μίτσελ

Τον Σεπτέμβριο του 2022 οι Κλίβελαντ Καβαλίερς απέκτησαν τον Ντόνοβαν Μίτσελ από τους Γιούτα Τζαζ και ο 29χρονος έχει ανεβάσει αρκετά επίπεδα την ομάδα.
Στην επιστροφή του Καουάι Λέοναρντ στην αγωνιστική δράση, οι «Καβς» κέρδισαν εύκολα του Λος Άντζελες Κλίπερς με 120-105. Ο Μίτσελ τελείωσε τον αγώνα με 37 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο. Μάλιστα, ευστόχησε σε 5 τρίποντα και «έγραψε» ιστορία.
Πιο συγκεκριμένα, έφτασε τα 724 τρίποντα (σε 210 αγώνες) με τον οργανισμό και βρίσκεται πλέον στην πέμπτη θέση της σχετικής λίστας. Έτσι, ξεπέρασε τον Κάιρι Ίρβινγκ, ο οποίος είχε πετύχει 723 (σε 381 ματς). Μπροστά του στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Μαρκ Πρινς με 802 τρίποντα.