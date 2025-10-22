ΠΑΟΚ: Επιστρέφει στο Βλότσλαβεκ με μνήμες από το μυθικό ρεκόρ του Πέτζα

Ο ΠΑΟΚ γυρίζει ξανά στο Βλότσλαβεκ της Πολωνίας, για το αποψινό παιχνίδι κόντρα στην Άνβιλ, μετά από εννιά χρόνια όταν και είχε χάσει τότε από την Ρόζα Ράντομ.

Ωστόσο ο «Δικέφαλος» έπαιξε στο Βλότσλαβεκ και πριν 29 χρόνια, όταν ο Πέτζα Στογιάκοβιτς έκανε μία μυθική εμφάνιση, η οποία συνοδεύτηκε και με ένα ασύλληπτο ρεκόρ απέναντι στην ίδια ομάδα που τότε ονομαζόταν Νομπίλς Βλότσλαβεκ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στην Πολωνία για έναν επίσημο αγώνα μετά από εννιά χρόνια. Τέτοιες ημέρες του 2016 (19/10), είχε ηττηθεί από την Rosa Radom με 93-85 σε ένα ματς που κρίθηκε στην 3η παράταση!

Επιστρέφει όμως και στο Wloclawek μετά από 30 περίπου χρόνια. Για την ακρίβεια θα βρεθεί και πάλι εκεί μετά από 29 χρόνια και 8 μήνες ή 10.856 ημέρες. Στην ίδια ακριβώς πόλη που βρέθηκε τέλη Ιανουαρίου του 1996.

Στους ομίλους του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου της σεζόν 1995-96, είχε αντιμετωπίσει την ίδια ομάδα, που τότε ωστόσο, λόγω χορηγού, ονομαζόταν Nobiles Wloclawek και αγωνιζόταν στο παλιό της γήπεδο, το Osir.

Σε εκείνο το γήπεδο που έμοιαζε με θέατρο, λόγω του εξώστη που υπήρχε πίσω από τα δύο καλάθια, ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε στις 30 Ιανουαρίου 1996 και έκανε μία εμφατική νίκη με 112-57. Αυτή η διαφορά των 55 πόντων αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ στην ιστορία του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και έχει καταγραφεί επίσης ως η χειρότερη ευρωπαϊκή βραδιά της Anwil Wloclawek στην ιστορία της!

Ρεκόρ σε αυτό το παιχνίδι έκανε ωστόσο ο Πέτζα Στογιάκοβιτς. Πέτυχε 37 πόντους, που αποτελούν την πιο παραγωγική του βραδιά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Ο Πέτζα έπαιξε με τον ΠΑΟΚ σε 52 αγώνες ευρωπαϊκών διοργανώσεων σε τέσσερις σεζόν και οι 37 πόντοι που πέτυχε στην Πολωνία απέναντι στη Nobiles είναι η καλύτερή του ευρωπαϊκή επίδοση. Οι 37 πόντοι επιτεύχθηκαν με εξαιρετικά ποσοστά: 8/10 βολές, 7/10 δίποντα, 5/5 τρίποντα, με 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα και όλα αυτά σε μόλις 20 λεπτά!

Με τον ΠΑΟΚ είχαν αγωνιστεί σε εκείνο το παιχνίδι οι: Νικολαΐδης (10), Μπουντούρης (3), Πρέλεβιτς (13), Μπαλογιάννης (6), Χρήστου (6), Τσέκος (2), Garrett (12), Ρεντζιάς (15), Γιαννούλης (8).

Με εκείνη τη νίκη ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε την πρόκριση και την πρώτη θέση του ομίλου, φτάνοντας ως τον τελικό της διοργάνωσης, όπου ηττήθηκε με 88-81 από την γηπεδούχο Taugres.

Η εμφατική νίκη του ΠΑΟΚ επί της Νobiles, η καταπληκτική βραδιά του μετέπειτα Πρωταθλητή ΝΒΑ Πέτζα Στογιάκοβιτς και η παρουσία των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στο Osir, αποτέλεσαν αντικείμενο θαυμασμού και σχολιασμού από τον Πολωνικό Τύπο της εποχής, όπως το Basket Magazine, από το οποίο προέρχεται το οπτικό υλικό, αλλά και από το αφιέρωμα που έκανε η σελίδα Nobiles Anwil Wloclawek HISTORIA στο facebook.

Συνολικά απέναντι σε ομάδες από την Πολωνία ο ΠΑΟΚ «μετράει» 4 νίκες και 2 ήττες και πιο συγκεκριμένα…

Απέναντι στη Nobiles έχει ρεκόρ 2-0 (νίκη 109-66 sτη Θεσσαλονίκη και 112-57 στην Πολωνία.

Τη σεζόν 2014-15, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε τη Zielona Gora (στη φάση των ομίλων του Eurocup), ο ΠΑΟΚ νίκησε (85-66) στο PAOK Sports Arena, ενώ ηττήθηκε (84-77) στο παιχνίδι που έγινε στην Πολωνία.

Με αντίπαλο την Rosa Radom, ήττα (93-85) στην πρεμιέρα του BCL τη σεζόν 2016-17 και νίκη (85-66) στη Θεσσαλονίκη.