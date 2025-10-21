Μουρ: «Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και όχι το σερί που κάναμε»

Ο Μπεν Μουρ μίλησε για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στην Ανβίλ στην Πολωνία (22/10, 21:45), λέγοντας πως κοιτάνε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και όχι το σερί που έκαναν, επισημαίνοντας πως η αντίπαλος είναι μία επικίνδυνη επιθετική ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε στο PAOK BC ο Αμερικανός σέντερ:

«Κάθε ματς είναι σημαντικό, οπότε κάθε νίκη είναι σημαντική. Για αυτό και δεν κοιτάμε το σερί που έχουμε κάνει. Αντιμετωπίζουμε κάθε αγώνα ξεχωριστά και όσον αφορά το παιχνίδι μας στην Πολωνία πρέπει να παίξουμε πολύ καλά στην άμυνα. Να προσπαθήσουμε να είμαστε άψογοι στα καθήκοντά μας.

Είναι μία επικίνδυνη ομάδα επιθετικά. Πρέπει να παίξουμε ομαδικά, να μοιράσουμε την μπάλα στην επίθεση. Το πιο σημαντικό όμως είναι η αμυντική μας λειτουργία και το πως θα τους περιορίσουμε και στα γκαρντ που έχουν μεγάλη δύναμη, αλλά και κάτω από το καλάθι».