Άνετη νίκη για το Λαύριο - Έκανε... περίπατο η ΝΕ Μεγαρίδας

Τζάμπολ με έξι παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική της Elite League έγινε σήμερα (18/10).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής (18-20/10): Σάββατο 18 Οκτωβρίου Αιγάλεω-Λαύριο Boderm 78-91 Vikos Φalcons-Νίκη Βόλου 87-65 Τρίκαλα Basket-Κόροιβος Αμαλιάδας 48-64 Σοφάδες-Ψυχικό 66-70 ΝΕ Μεγαρίδας-Δάφνη 92-67 Μαχητές Πειραματικό-Evertech Παπάγου 80-94 Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 17:00 ΑΓΕΧ-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF) 18:30 Πρωτέας Βούλας-Πανερυθραϊκός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) Η βαθμολογία Αναλυτικά οι αναμετρήσεις: Vikos Φalcons-Νίκη Βόλου 87-65 Διαιτητές: Αναστασιάδης-Συμεωνίδης-Κατωτικίδης (Τζαμάκου) Δεκάλεπτα: 25-15, 47-36, 69-47, 87-65 Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 18 (4), Γεωργίου 3 (1), Άντερσον 23 (5), Γράβας 3, Διαμαντάκος 12, Χρυσανθάκης, Καμπερίδης 12, Βασιλείου, Τσούκας 9 (1), Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 7 (1) Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Λουσέιν 6, Τζόνσον 12 (1), Παπαδόπουλος 3, Μπαλόπουλος 3, Φιλοξενίδης 13 (1), Δήμος 8 (1), Καραγεωργίου 1, Σπυρόπουλος 8, Βλαχογιάννης 3, Μπακέας, Νίκολης, Τσουμάνης 8 Μαχητές Πειραματικό-Evertech Παπάγου 80-94 Διαιτητές: Παζώλης-Πιτσίλκας-Μπουγλός Π. (Παπαδόπουλος Ν.) Δεκάλεπτα: 14-19, 41-37, 54-71, 80-94 Μαχητές (Γεροφώτης): Αμπαράς, Μπανκς 22 (5), Πουρλίδας 5, Κατσαμούρης 10 (1), Νώτης 11, Χαραλαμπίδης 3, Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 16 (1), Κομνιανίδης 13 (3) Παπάγου (Καρακώστας): Μπιλάλης, Άντερτον 34 (3), Μερμίγκης 9 (1), Δενδρινός 5 (1), Μαλέλης 3 (1), Σκούρτης 6, Αγγελή, Ματσάγγος 9 (1), Καραμαλέγκος 11, Σκοτ 17 ΝΕ Μεγαρίδος-Δάφνη 92-67 Διαιτητές: Λεβεντάκος-Τσολάκος-Καλογριάς (Φλώρος) Δεκάλεπτα: 21-15, 40-35, 66-54, 92-67 ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 12 (1), Πανολίας, Δενδρινός 3, Βησσαρίου 23 (4), Γκρέκας 5 (1), Σωτηρίου 22, Πόζογλου 14 (2), Καραχάλιος, Κολοφώτης, Ροζάκης 8, Πέργουλης 2, Ευστρατίου 3 Δάφνη (Κερασοβίτης): Τζιβελέκας 11 (3), Δημητρακόπουλος 7, Τοπάλι 8 (1), Ετζιάκα 3 (1), Ανγκλ 13 (2), Φιλιππάκος 9, Ντράσκοβιτς 10 (1), Μουστόπουλος 4, Γιαννίκος 2 Αιγάλεω-Λαύριο Boderm 78-91 Διαιτητές: Κάρδαρης-Στρέμπας-Μπον (Καλαρέμας) Δεκάλεπτα: 24-24, 46-47, 59-69, 78-91 Αιγάλεω (Παπαδόπουλος): Βόιλς 14, Κάρτραϊτ 15, Κουφόπουλος 9 (1), Μαντίκος, Παπαδημητρίου 12 (2), Κουστένης 15 (3), Δεϊμέζης 11, Ντίπτσης, Νικολαΐδης 2, Πρίφτης Λαύριο (Συμεωνίδης): Κουξχάουσεν 8 (2), Άντερσον 11 (2), Στασινός 16 (3), Σιγάλας 10 (2), Προίσκος 8 (2), Τόλιας 16 (3), Καματερός 8 (2), Καλόγηρος 6, Ματαλιωτάκης 7, Μουτάφης Τρίκαλα Basket-Κόροιβος Αμαλιάδας 48-64 Διαιτητές: Τσάνταλη-Λουλουδιάδης-Νικολαϊδης (Καρακώστας) Δεκάλεπτα: 19-15, 34-30, 39-46, 48-64 Τρίκαλα Basket (Κουτσοκέρας): Μπλάκσερ 3 (1), Γαζέλας, Αργυρούλης, Τσαφαράς 4, Κοκορέλης 4, Γουάσινγκτον 21 (1), Κολσούζογλου 12, Πηλίτσης, Τάταρης 4 (1) Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Μάρκου, Λεμπέσης 6 (1), Σλέιτερ 20 (3), Κωνσταντινίδης 3 (1), Πιλάβιος 2, Παρασκευόπουλος 4, Βάρνερ 16, Πετανίδης 7, Κάτζος, Καλιανιώτης 4 (1), Βύρλας 2 Σοφάδες-Ψυχικό 66-70 Διαιτητές: Ζαχαρής-Ταρενίδης-Αγραφιώτης Β. (Τέγα) Δεκάλεπτα: 13-23, 27-34, 45-48, 66-70 Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 7 (2), Χατζής 2, Τουλούπης 8 (1), Πασαγιάννης, Σκρίνσκι 5 (1), Επαμεινώνδας, Ευσταθιάδης 14 (1), Μπουντούρης 7 (1), Πούντος, Σπρίντζιος 10 (1), Καμπερίδης 13 Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 3, Παπαγιάννης 9 (1), Κουκάς 9 (3), Μπουρνελές 5, Χέντερσον 12 (2), Δήμου 2, Καρράς, Γουέλς 18 (1), Ζορμπάς 8, Δημάκος 4 Η επόμενη αγωνιστική (4η, 25-27/10) Σάββατο 25 Οκτωβρίου 17:00 ΝΕ Μεγαρίδας-Μαχητές Πειραματικό 17:00 Δάφνη-Σοφάδες 17:00 Ψυχικό-ΑΓΕΧ 17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Τρίκαλα Basket 17:00 Νίκη Βόλου-Πρωτέας Βούλας 17:00 Πανερυθραϊκός-Αιγάλεω 17:00 Λαύριο Boderm-Evertech Παπάγου Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 18:30 Κόροιβος Αμαλιάδας-Vikos Φalcons