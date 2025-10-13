Κοκόσκοφ: «Χαρούμενος που ξεκούρασα κάποιους παίκτες πριν από τα ματς με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό»

Ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ μίλησε για τη νίκη της Εφές επί της Μερκεζεφέντι, αλλά και τη συνέχεια με τη «διαβολοβδομάδα» στην Euroleague με τα ματς κόντρα στους «αιώνιους».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο τεχνικός της Εφές:

«Η Αναντολού Εφές πρέπει να παίζει κάθε ματς σε υψηλό επίπεδο. Τα φαβορί δεν αποδεικνύονται στα χαρτιά, αλλά στο γήπεδο. Η Εφές είναι ένα μεγάλο brand. Γι’ αυτό, σε όποια διοργάνωση κι αν παίζουμε, οι προσδοκίες είναι πάντα υψηλές.

Ευτυχώς, κερδίσαμε το ματς με τη Μερκεζεφέντι. Παίξαμε εξαιρετικά. Ήμασταν σκληροί, παλέψαμε δυνατά και μείναμε πιστοί στο πλάνο μας. Πήραμε έξυπνες αποφάσεις και κερδίσαμε το παιχνίδι.

Είμαι χαρούμενος που κατάφερα να ξεκουράσω κάποιους παίκτες μου, καθώς μπαίνουμε σε διπλή εβδομάδα στη EuroLeague. Την Τρίτη και την Παρασκευή θα αντιμετωπίσουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Μας περιμένουν δύο δύσκολα παιχνίδια».