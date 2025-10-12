Ο Αθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Πυλαία κι επικράτησε με 87-63.

Πρώτη σκόρερ για την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου ήταν η Λούκα με 16 πόντους, με την Ράτζα να προσθέτει άλλους 14 και την Παρκς 11.

Από τον ΠΑΟΚ, πρωταγωνίστρια ήταν η Μάρμπεϊ με 16 πόντους, με την Ουίλιαμς να έχει άλλους 12.

Διαιτητές: Αναστασιάδης Β.-Τούσης-Μιχέλη

Δεκάλεπτα: 19-24, 34-46, 44-69, 63-87

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη 2, Ουίλιαμς 12(1), Ράπτη, Γιαννούδη 8(2), Ράτζα, Μάρμπεϊ 16(1), Παπαϊωάννου 4, Γκρέισον 11, Ζορμπαλά 5, Μπάνου 5(1).

Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Καρακασίδου 2, Ράτζα 14(2), Κις 10, Τσινέκε 5(1), Σταμάτη, Ουίντερμπεν 4, Παυλοπούλου 9(3), Λούκα 16(1), Αναστασοπούλου, Πρινς 9(1), Παρκς 11(1), Χρίστοβα 7(1).