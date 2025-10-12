Ρεκόρ στις τάπες για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Ηρακλή

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Ηρακλή για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στην αγωνιστική στην Stoiximan GBL και κατάφερε να επικρατήσει με 84-82.
Στην τελευταία άμυνα ο Τόμας Ντίμσα έκανε τάπα στον Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν και έτσι βοήθησε τον ΠΑΟΚ όχι μόνο να κερδίσει αλλά να «γράψει» και ιστορία. Πιο συγκεκριμένα, ο «Δικέφαλος» είχε οκτώ μπλοκ στον αγώνα και έτσι ισοφάρισε την δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του στο πρωτάθλημα. Η προηγούμενη φορά που το κατάφερε ήταν στις 26 Ιανουαρίου 2019 όταν κέρδισε την ΑΕΚ με 88-79.
Την ίδια ώρα, αυτή ήταν και η καλύτερη επίδοση της τελευταίας εξαετίας. Μάλιστα, αυτή ήταν η όγδοη φορά που ο ΠΑΟΚ έχει 8+ τάπες σε έναν αγώνα στο πρωτάθλημα.
Δείτε την σχετική λίστα:
|
ΝΟ.
|
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΣΚΟΡ
|
ΜΠΛΟΚ
|
1.
|
3/4/2005
|
ΠΑΟΚ-Μαρούσι
|
78-71
|
9
|
2.
|
28/10/1995
|
ΠΑΟΚ-Ηράκλειο
|
85-80
|
8
|
3.
|
8/4/1996
|
Λάρισα-ΠΑΟΚ
|
75-77
|
8
|
4.
|
18/1/2004
|
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
|
74-70
|
8
|
5.
|
3/11/2012
|
ΠΑΟΚ-Περιστέρι
|
83-68
|
8
|
6.
|
28/1/2017
|
Κολοσσός-ΠΑΟΚ
|
73-68
|
8
|
7.
|
26/1/2019
|
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ
|
88-79
|
8
|
8.
|
11/10/2025
|
ΠΑΟΚ-Ηρακλής
|
84-82
|
8