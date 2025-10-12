Ρεκόρ στις τάπες για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Ηρακλή

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Ηρακλή και η τάπα του Ντίμσα στον Ράιτ-Φόρμαν «έγραψε» τη δική της ιστορία.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Ηρακλή για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στην αγωνιστική στην Stoiximan GBL και κατάφερε να επικρατήσει με 84-82.

Στην τελευταία άμυνα ο Τόμας Ντίμσα έκανε τάπα στον Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν και έτσι βοήθησε τον ΠΑΟΚ όχι μόνο να κερδίσει αλλά να «γράψει» και ιστορία. Πιο συγκεκριμένα, ο «Δικέφαλος» είχε οκτώ μπλοκ στον αγώνα και έτσι ισοφάρισε την δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του στο πρωτάθλημα. Η προηγούμενη φορά που το κατάφερε ήταν στις 26 Ιανουαρίου 2019 όταν κέρδισε την ΑΕΚ με 88-79.

Την ίδια ώρα, αυτή ήταν και η καλύτερη επίδοση της τελευταίας εξαετίας. Μάλιστα, αυτή ήταν η όγδοη φορά που ο ΠΑΟΚ έχει 8+ τάπες σε έναν αγώνα στο πρωτάθλημα.

Δείτε την σχετική λίστα: