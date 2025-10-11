MENU
Χρόνος ανάγνωσης 2’

Το πανόραμα της GBL μετά τις νίκες των ΠΑΟΚ, Προμηθέα και Κολοσσού

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
Το πρώτο μέρος της 2ης αγωνιστικής της GBL ολοκληρώθηκε σήμερα, με τις νίκες των Κολοσσού, Προμηθέα και ΠΑΟΚ.

Ο Κολοσσός πήρε σπουδαίο διπλό στη Θεσσαλονίκη επί του Άρη, αφήνοντάς τον χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Πρώτη νίκη για τον Προμηθέα που λύγισε το Μαρούσι, ενώ ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ηρακλή στο ντέρμπι της αγωνιστικής.

Η 2η αγωνιστική

Σάββατο 11/10
Άρης Betsson - Κολοσσός Ρόδου 65-73
Προμηθέας Πάτρας - Μαρούσι 93-88
ΠΑΟΚ - Ηρακλής 84-82

Κυριακή 12/10
13:00 ΑΕΚ - Πανιώνιος
16:00 Περιστέρι - Μύκονος Betsson
19:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR

Η κατάταξη

  1. Ηρακλής 1-1
  2. ΠΑΟΚ 1-1
  3. Προμηθέας 1-1
  4. Κολοσσός Ρόδου 1-1
  5. Περιστέρι 1-0
  6. Ολυμπιακός 1-0
  7. Καρδίτσα 1-0*
  8. Παναθηναϊκός 1-0
  9. ΑΕΚ 1-0
  10. Μαρούσι 1-1
  11. Μύκονος 0-0*
  12. Πανιώνιος 0-1
  13. Άρης 0-2

*Οι ομάδες που έκαναν το ρεπό τους

Η επόμενη αγωνιστική (3η)

Σάββατο 18/10
13:00 ΑΕΚ - Καρδίτσα
16:00 Ηρακλής - Μύκονος
19:00 Μαρούσι - Άρης
19:30 Προμηθέας - ΠΑΟΚ

Κυριακή 19/10
13:00 Ολυμπιακός - Πανιώνιος
16:00 Κολοσσός Ρόδου - Παναθηναϊκός

