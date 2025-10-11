Το πανόραμα της GBL μετά τις νίκες των ΠΑΟΚ, Προμηθέα και Κολοσσού

Το πρώτο μέρος της 2ης αγωνιστικής της GBL ολοκληρώθηκε σήμερα, με τις νίκες των Κολοσσού, Προμηθέα και ΠΑΟΚ.

Ο Κολοσσός πήρε σπουδαίο διπλό στη Θεσσαλονίκη επί του Άρη, αφήνοντάς τον χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Πρώτη νίκη για τον Προμηθέα που λύγισε το Μαρούσι, ενώ ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ηρακλή στο ντέρμπι της αγωνιστικής.

Η 2η αγωνιστική

Σάββατο 11/10

Άρης Betsson - Κολοσσός Ρόδου 65-73

Προμηθέας Πάτρας - Μαρούσι 93-88

ΠΑΟΚ - Ηρακλής 84-82

Κυριακή 12/10

13:00 ΑΕΚ - Πανιώνιος

16:00 Περιστέρι - Μύκονος Betsson

19:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR

Η κατάταξη

Ηρακλής 1-1 ΠΑΟΚ 1-1 Προμηθέας 1-1 Κολοσσός Ρόδου 1-1 Περιστέρι 1-0 Ολυμπιακός 1-0 Καρδίτσα 1-0* Παναθηναϊκός 1-0 ΑΕΚ 1-0 Μαρούσι 1-1 Μύκονος 0-0* Πανιώνιος 0-1 Άρης 0-2

*Οι ομάδες που έκαναν το ρεπό τους

Η επόμενη αγωνιστική (3η)

Σάββατο 18/10

13:00 ΑΕΚ - Καρδίτσα

16:00 Ηρακλής - Μύκονος

19:00 Μαρούσι - Άρης

19:30 Προμηθέας - ΠΑΟΚ

Κυριακή 19/10

13:00 Ολυμπιακός - Πανιώνιος

16:00 Κολοσσός Ρόδου - Παναθηναϊκός