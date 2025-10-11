Το πανόραμα της GBL μετά τις νίκες των ΠΑΟΚ, Προμηθέα και Κολοσσού

Ο Κολοσσός πήρε σπουδαίο διπλό στη Θεσσαλονίκη επί του Άρη, αφήνοντάς τον χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Πρώτη νίκη για τον Προμηθέα που λύγισε το Μαρούσι, ενώ ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ηρακλή στο ντέρμπι της αγωνιστικής.
Η 2η αγωνιστική
Σάββατο 11/10
Άρης Betsson - Κολοσσός Ρόδου 65-73
Προμηθέας Πάτρας - Μαρούσι 93-88
ΠΑΟΚ - Ηρακλής 84-82
Κυριακή 12/10
13:00 ΑΕΚ - Πανιώνιος
16:00 Περιστέρι - Μύκονος Betsson
19:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR
Η κατάταξη
- Ηρακλής 1-1
- ΠΑΟΚ 1-1
- Προμηθέας 1-1
- Κολοσσός Ρόδου 1-1
- Περιστέρι 1-0
- Ολυμπιακός 1-0
- Καρδίτσα 1-0*
- Παναθηναϊκός 1-0
- ΑΕΚ 1-0
- Μαρούσι 1-1
- Μύκονος 0-0*
- Πανιώνιος 0-1
- Άρης 0-2
*Οι ομάδες που έκαναν το ρεπό τους
Η επόμενη αγωνιστική (3η)
Σάββατο 18/10
13:00 ΑΕΚ - Καρδίτσα
16:00 Ηρακλής - Μύκονος
19:00 Μαρούσι - Άρης
19:30 Προμηθέας - ΠΑΟΚ
Κυριακή 19/10
13:00 Ολυμπιακός - Πανιώνιος
16:00 Κολοσσός Ρόδου - Παναθηναϊκός