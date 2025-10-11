Σιγάλας: «Μάθημα για τα παιδιά αυτή η ήττα» - Τι είπε για τον Μωραϊτη

Ο Γιώργος Σιγάλας σε δηλώσεις του μετά την ήττα του Ηρακλή από τον ΠΑΟΚ τόνισε πως αυτό το αποτέλεσμα θα αποτελέσει μάθημα για την ομάδα του, ενώ πρόσθεσε πως ο Μωραϊτης έπαιζε με... ενάμιση πόδι λόγω τραυματισμού

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η προσπάθεια μας είναι αυτή. Να είμαστε ο Ηρακλής. Εμείς θα κατεβαίνουμε να παίζουμε για τη νίκη σε κάθε παιχνίδι ανξαρτήτου αντιπάλου. Σίγουρα κάποια μέρα δεν θα είμαστε καλοί, στα σουτ για παράδειγμα. Θα μάθουμε όμως να παίζουμε σε έδρες σαν και αυτή, είναι μεγάλο μάθημα για τα παιδιά και θα μάθουμε και να κερδίζουμε στο τέλος».

Για τον Μωραϊτη: «Ο Μωραϊτης γύρισε το πόδι του στην τελευταία προπόνηση. Δεν το ξέρει κανείς, αλλά το παιδί προσπάθησε με έναμιση πόδι. Αυτή όμως είναι η ομάδα που θέλω εγώ, δεν εξαρτιόμαστε από κανένα παίκτη, εξαρτιόμαστε από την ομάδα. Χάθηκε ένα παιχνίδι, χάθηκε μια ευκαιρία να κερδίσουμε, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ»