Έτρεχε με... 105 κόντρα την Πετκίμ η Φενέρ

Η Φενέρμπαχτσε ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Πετκίμ Σπορ, κέρδισε με 105-83 και πέτυχε την πρώτη της νίκη στο τουρκικό πρωτάθλημα μετά την ήττα της πρεμιέρας από την Τόφας. Εκπληκτική εμφάνιση του Χόρτον - Τάκερ με 25 πόντους.

Η Φενέρμπαχτσε δεν συνάντησε δυσκολίες στην αναμέτρηση με την Πετκίμ, επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και έφτασε εύκολα στην τελική επικράτηση με 105-83. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της ομάδας του Γιασικεβίτσιους στο τουρκικό πρωτάθλημα μετά την ήττα της πρεμιέρας από την Τόφας, ενώ από την άλλη η Πετκίμ γνώρισε την πρώτη της ήττα.

Για τους νικητές ο Χόρτον - Τάκερ ήταν ο κορυφαίος του παρκέ με 25 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Κόλσον να συμπληρώνει 17 πόντους. Πληθωρική εμφάνιση του Μπιμπέροβιτς με 11 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Από την αντίπερα όχθη ο γνώριμος από το πέρασμα του στο ελληνικό πρωτάθλημα Γιανίκ Φράνκε ήταν ο πρώτος σκόρερ για την Πετκίμ με 21 πόντους, με τον πρώην παίκτη του Άρη, Μπλούμπεργκς να προσθέτει 15 πόντους.

Πλέον η ομάδα της Πόλης στρέφει την προσοχή της στον εντός έδρας αγώνα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα για την 3η αγωνιστική της Euroleague.