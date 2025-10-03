Σάκοτα: «Κάθε αρχή φέρνει ενθουσιασμό»

Δυνατό πρωτάθλημα περιμένει να είναι η φετινή Stoiximan GBL ο Ντράγκαν Σάκοτα, σε δηλώσεις του για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Κολοσσό.

O προπονητής της ΑΕΚ Ντράγκαν Σάκοτα δήλωσε για την πρεμιέρα στη Stoiximan GBL, με αντίπαλο τον Κολοσσό στη Ρόδο:

«Κάθε αρχή φέρνει ενθουσιασμό, και ιδιαίτερα εφέτος. Φάνηκε από τα φιλικά ματς αλλά και από τα ρόστερ και τα μπάτζετ των ομάδων, ότι θα έχουμε ένα δυνατό Πρωτάθλημα. Δεν είναι τυχαίο, που η FIBA έχει κατατάξει τη Stoiximan GBL στην 3η θέση στο Ranking.

Δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολλά παιχνίδια του Κολοσσού, σε αντίθεση με τους ανθρώπους του Κολοσσού, που μπορούσαν μας δουν περισσότερο. Από τα λίγα που έχω δει, όμως, φαίνεται πως η αντίπαλός μας είναι καλύτερη ομάδα από πέρσι, είναι ισχυρή, και ο προπονητής της έχει κάνει καλή δουλειά».