Συνεχίζει να «ομορφαίνει» το PAOK Sports Arena (pics)

Το γήπεδο του ΠΑΟΚ άλλαξε και... ομόρφυνε πολύ - Στο τελικό στάδιο οι εργασίες!

Ολοκληρώνονται μετά από περίπου τρεις μήνες οι μεγάλες αλλαγές που πραγματοποιούνται στο PAOK Sports Arena και είχαν να κάνουν με το βάψιμο των καγκέλων, τον φωτισμό, τα VIP box αλλά και τους ηλεκτρονικούς πίνακες.

Όπως φαίνεται και μέσα από τις φωτογραφίες του SDNA, η μορφή του γηπέδου έχει αλλάξει εν πολλοίς, με το βάψιμο να έχει σχεδόν τελειώσει, ενώ έχει αφαιρεθεί ο ένας ηλεκτρονικός πίνακας για να αντικατασταθεί με τον καινούριο, κάτι που θα συμβεί και στον απέναντι το προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ανθρώπων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, το γήπεδο αναμένεται να είναι έτοιμο στην δεύτερη αγωνιστική της Basket League, εκεί όπου ο Δικέφαλος θα υποδεχθεί τον Ηρακλή στο πρώτο του φετινό παιχνίδι στο Παλατάκι (11/10).

Δείτε τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες του SDNA: