Χωρίς να είναι εκεί ο Παναθηναϊκός ρεζίλεψε ΕΣΑΚΕ και Ολυμπιακό μπλοκ

Στις εξέδρες σε τρία ματς που έκριναν τίτλο μάζεψαν το 6,4% του κόσμου που είχε ο Παναθηναϊκός σε φιλικά στην Αυστραλία, η τηλεθέαση στα τάρταρα και όλα αυτά ενώ έβαλαν τα δυνατά τους για να αποδείξουν πως είχαν… δίκιο. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Το Super Cup της Ρόδου, ως τίτλος καταγράφεται στον Ολυμπιακό (κόντρα στην επικοινωνία που εκφράζει την ΚΑΕ του λιμανιού και τον μετρά στους Αγγελόπουλους αντί για τον σύλλογο). Ηθικά και στη συνείδηση του φίλαθλου κόσμου, είναι ο απόλυτος θρίαμβος άλλης ομάδας. Η οποία δεν ήταν καν στο νησί. Και αυτό το κέρδος, τέτοιους είδους, άξιζε να το πληρώσει το δεκαπλάσιο ποσό από αυτό που προβλέπεται ως ποινή για την απουσία της.

Ο λόγος φυσικά για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» πολλούς μήνες πριν, είχαν προγραμματίσει ένα μεγαλοπρεπές τουρνουά τιμής στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, στην Αυστραλία. Ο ΕΣΑΚΕ επέδειξε ασέβεια στον σκοπό και στην ουσία της κίνησης των «πράσινων». Ορίζοντας το Super Cup -κατά πολλούς Beach Cup- δύο μέρες μετά την επιστροφή της αποστολής από την Αυστραλία (ταξίδι 24ων ωρών) και ενδιάμεσα προγραμματισμένη media day της Euroleague.



Οι «πράσινοι» αντί να αρχίσουν τα… γαλλικά και να αποχωρήσουν απ’ τη συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ που προεδρεύει ο Μελής, δηλαδή η ΕΟΚ και ο Ολυμπιακός, προσπάθησαν να ανοίξουν τα μάτια στο επαγγελματικό μπάσκετ της Ελλάδας. Προτείνοντας έναν καλύτερο και δικαιότερο τρόπο διεξαγωγής. Με ημιτελικούς στις έδρες των αουτσάιντερ, σημαντικές εισπράξεις για τις ομάδες και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους φιλάθλους. Συν έναν πιθανό τελικό στην έδρα του «αιωνίου» (επειδή τυπικά κατέκτησαν τον τίτλο του πρωταθλητή στο… βασίλειο της ΕΟΚ του Λιόλιου).

Μόνο κάποιος εντελώς άσχετος δεν θα δεχόταν αυτή την πρόταση και θα επέμενε στη διεξαγωγή ενός φιάσκου με τον ίδιο αποτυχημένο τρόπο και χωρίς την παρουσία του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά. Γιατί θα ήταν αφελές να περιμένουν πως οι «πράσινοι» θα αφήσουν το προγραμματισμένο μεγαλείο, για να μη χάσουν κάτι εντελώς ανούσιο.

Το μπλοκ του Ολυμπιακό, οι ομάδες που λειτουργούν ως… τα παιδιά για τα θελήματά του δηλαδή, ψήφισαν διεξαγωγή Super Cup στη Ρόδο. Αυτόματα ο ΕΣΑΚΕ, το Ολυμπιακό μπλοκ και φυσικά η ΕΟΚ, είχαν μια ξεχωριστή υποχρέωση. Να κάνουν τα πάντα για να πετύχει το Super Cup. Ή να εύχονται να αποτύχει η παρουσία του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία.

Αυτό που έγινε σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ, ήταν απλά συγκλονιστικό, άκρως επιτυχημένο, ανατριχιαστικό. Για το μπάσκετ, την ομογένεια, τον ελληνισμό συνολικά. Η επιλογή και η οργάνωση του Παναθηναϊκού, δεν πέτυχε απλά. Θριάμβευσε!

Το… μπαλάκι πήγε στην τρόικα ΕΟΚ/ΕΣΑΚΕ/Ολυμπιακός. Με προσκλήσεις, επικοινωνιακή διαφήμιση άνευ προηγουμένου, προσέγγιση παλαίμαχων για να δοθεί θετική εικόνα στον κόσμο (Γιαννάκης, Πρίντεζης κλπ.), θέλησαν έστω να αποφύγουν το απόλυτο φιάσκο. Μια τεράστια ήττα από ομάδα που δεν είναι καν εκεί.

Το αποτέλεσμα; Σε τρεις αγώνες του Super Cup -αγώνων επίσημων που έκριναν τίτλο δηλαδή- μαζεύτηκαν συνολικά περίπου 1.800 άτομα. Ο Παναθηναϊκός σε τουρνουά στην Αυστραλία, στα δύο του φιλικά σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ μάζεψε 28.000 φιλάθλους. Το Super Cup δηλαδή, είχε το 6,4% των φιλάθλων που συγκέντρωσε το «τριφύλλι» και η επιλογή του να κάνει τουρνουά στην Ωκεανία.

Μέχρι και στις προσκλήσεις του Super Cup, δηλαδή τη δωρεάν είσοδο, γύρισαν την πλάτη οι φίλαθλοι. Δεν μπήκαν στον κόπο έστω να δουν τα ματς στην τηλεόραση. Με τον τελικό να συγκεντρώνει το ντροπιαστικό 1,8% της τηλεθέασης.

Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν εκεί. Η πρότασή του απορρίφθηκε. Το ταξίδι του στην Αυστραλία, δεν προβλήθηκε όσο θα έπρεπε πριν την πραγματοποίησή του από την πλειοψηφία των ελληνικών ΜΜΕ. Κι όμως ξεπέρασε κάθε προσδοκία η επιτυχία του.

Παράλληλα, στη Ρόδο ο «θρίαμβος» του Παναθηναϊκού αποδείχθηκε ακόμη μεγαλύτερος. Χωρίς να είναι εκεί, με το σύστημα το ίδιο να έχει συσπειρωθεί για το στόχο, το ναυάγιο του Super Cup δεν αμφισβητείται από κανέναν. Δικαιώνοντας τους «πράσινους» στον απόλυτο βαθμό.

Ακόμη κι αν είχε πάει ο Παναθηναϊκός, ακόμη κι αν είχε νικήσει τον «αιώνιο» αντίπαλο κατακτώντας το Super Cup, δεν θα μπορούσε να πετύχει τον ηθικό θρίαμβο αυτό. Με την «τρόικα» να έχει να αντιπαρατάξει μια απάντηση του επίσημου λογαριασμού του Ολυμπιακού στα social media. Μπας και διασκεδάσει κάπως τις εντυπώσεις της πανωλεθρίας.