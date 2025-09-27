Η συμφωνία Ολυμπιακού-Προμηθέα αφήνει εκτός 12άδας τελικού τον Καραγιαννίδη!

Χωρίς την ακριβότερη φετινή μεταγραφή του Ολυμπιακού, θα αγωνιστεί ο Προμηθέας στον τελικό του τουρνουά της Ρόδου.

Χωρίς τον βασικό του σέντερ θα αγωνιστεί ο Προμηθέας στον τελικό του Super Cup της Ρόδου. Ο Αντώνης Καραγιαννίδης έμεινε εκτός πλάνων από τον Γιώργο Λιμνιάτη, με την συμφωνία των «ερυθρολεύκων» με την ομάδα της Πάτρας να παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη.

Να σημειώσουμε ότι ο Ολυμπιακός απέκτησε τον ταλαντούχο ψηλό δίνοντας το ποσό των 500.000 στην ομάδα του Βαγγέλη Λιόλιου, ενώ τη νέα σεζόν τον άφησε δανεικό στην ομάδα της Πάτρας.

Οι δωδεκάδες των δυο ομάδων:

Ολυμπιακός: Ουόκαπ, Ουόρντ, Λι, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσει, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Φουρνιέ. Πίτερς.

Προμηθέας Πάτρας: Χάμοντς, Κόουλμαν, Πλώτας, Μπαζίνας, ΜακΚάλουμ, Πρέκας, Κομνιάδης, Γκέι, Πέλικαπ, Μακούρα, Σταυρακόπουλος