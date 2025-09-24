Α1 Γυναικών: Αλλαγή ημέρας στο ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε την αλλαγή ημερομηνίας της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για την 8η αγωνιστική της Α1 Γυναικών, που θα διεξαχθεί στις 30 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

* Το σωματείο ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ θα αγωνίζεται στο κλειστό γυμναστήριο ΔΙΣΤΟΜΟΥ για το Πρωτάθλημα της NATIONAL LEAGUE 1 (Β’ Εθνική κατηγορία ανδρών) 2ος όμιλος, την αγωνιστική περίοδο 2025 – 2026.

* Μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ – ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 για την 3η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της National League 1 (Β’ Εθνική κατηγορία ανδρών – 2ος όμιλος), αντί της 04/10/2025, θα διεξαχθεί στις 05/10/2025 και ώρα 17.00 στο Κλειστό γυμναστήριο ΜΕΤΣ.

* Για συγκοινωνιακούς λόγους και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ – ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ της 05/10/2025 για την 1η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της National League 2 (Γ’ Εθνική κατηγορία ανδρών – 4ος όμιλος), αντί ώρα 17.00, θα διεξαχθεί ώρα 13.00 στο Κλειστό γυμναστήριο ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ.

* Μετά από συμφωνία των δύο Σωματείων, ο αγώνας ΑΣ ΠΑΟΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ, για την 8η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, αντί στις 29/11/2025, θα διεξαχθεί στις 30/11/2025 και ώρα 13.00, στο Κλειστό Γυμναστήριο του ΠΑΟΚ.

* Για την εύρυθμη λειτουργία του γηπέδου, όλοι οι εντός έδρας αγώνες του σωματείου ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, εκτός από τον αγώνα ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ – ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ (3η αγωνιστική – 19/10/25), για το Πρωτάθλημα της National League 2 (Γ’ Εθνική κατηγορία ανδρών – 2ος όμιλος) της αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, αντί ώρας 17.00 που είχαν αρχικά οριστεί, θα διεξάγονται ώρα 18.00 στο κλειστό γυμναστήριο «ΔΙΩΝΗΣ» ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ. Η παραπάνω αλλαγή ώρας των εντός έδρας αγώνων ενδέχεται να διαφοροποιηθεί για αγωνιστικούς λόγους μετά από εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλημάτων και θα ενημερωθείτε έγκαιρα.