Χέρμπερτ: «Ο Γιοκουμπάιτις είναι ο κορυφαίος πόιντ γκαρντ στην Ευρώπη, θέλουμε 2-3 παίκτες, αλλά η αγορά είναι στεγνή»

Ο Γκόρντον Χέρμπερτ σε δηλώσεις του παραδέχθηκε πως η Μπάγερν Μονάχου χρειάζεται δύο με τρεις ακόμα παίκτες, ενώ αποθέωσε και τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Παρακολουθούσα το παιχνίδι της Λιθουανίας με τη Φινλανδία. Το σοκ ήταν τεράστιο. Για μένα, ο Γιοκουμπάιτις είναι ο κορυφαίος πόιντ γκαρντ στην Ευρώπη. Θα ήταν παίκτης κλειδί για εμάς. Τώρα θα είναι εκτός για τουλάχιστον μισό χρόνο. Είναι βαρύ πλήγμα.

Το EuroBasket δεν κύλησε καλά για εμάς. Ο Φόγκτμαν θα είναι στα πιτς για μερικές ακόμη εβδομάδες μετά την επέμβαση που έκανε στο γόνατο και μετά θα πρέπει να δούμε πώς θα ανταποκριθεί το γονατό του στον φόρτο εργασίας. Ο Όλατς έπαθε διάστρεμμα. Ο Ντα Σίλβα επέστρεψε άρρωστος. Είχαμε οκτώ διεθνείς στο EuroBasket και τώρα μας λείπουν οι μισοί εξ αυτών.

Χρειαζόμαστε ακόμα δύο ή τρεις παίκτες. Αλλά η αγορά είναι εντελώς στεγνή. Η κατάσταση δεν είναι εύκολη. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Την Τετάρτη, θα προπονηθούμε με την ομάδα για πρώτη φορά. Δύο μέρες αργότερα, παίζουμε το πρώτο μας παιχνίδι της σεζόν εναντίον της Ιένα.

Ωστόσο, ο κανόνας παραμένει: δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Άλλοι παίκτες πρέπει να αναλάβουν δράση τώρα. Για παράδειγμα, ο τραυματισμός του Γιοκιυμπάιτις δίνει στον Όλατς την ευκαιρία να κάνει το επόμενο βήμα, αν είναι σε καλή φυσική κατάσταση»