ΠΑΟΚ: Κυκλοφόρησαν οι συλλεκτικές κάρτες διαρκείας (pic)

Aπό σήμερα Τετάρτη (24/9) τίθενται σε κυκλοφορία οι αναμνηστικές κάρτες διαρκείας του ΠΑΟΚ, ενόψει της συμπλήρωσης 100 χρόνων του συλλόγου.

Όπως αναφέρουν οι «ασπρόμαυροι» :

«Η κάρτα διαρκείας, το αγαπημένο «καρτελάκι», δεν ήταν ποτέ απλώς ένα μέσο εισόδου στο γήπεδο. Ήταν ένα κομμάτι της ταυτότητας κάθε φίλου του ΠΑΟΚ, συνδεδεμένο με εκατοντάδες προσωπικές ιστορίες. Ταυτόχρονα ήταν και μία μικρή, όσο και πολύτιμη απόδειξη πίστης, στήριξης, συνέπειας και αγάπης προς την αγαπημένη μας ομάδα.



Για τον λόγο αυτό, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποφάσισε να προσφέρει σε όλους τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της νέας αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, ένα συλλεκτικό καρτελάκι διαρκείας με αποκλειστικά αναμνηστικό χαρακτήρα.

Τα καρτελάκια διαρκείας της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου διατίθενται δωρεάν από την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου σε όλους τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας.



Η διάθεση θα γίνεται καθημερινά, (Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-18:00) από το PAOK Sports Arena και για την παραλαβή της κάρτας διαρκείας απαιτείται η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Υπάρχει και η δυνατότητα αποστολής μέσω ταχυδρομείου, με χρέωση παραλήπτη 4euro (εντός Ελλάδας).

Οι κάτοικοι εξωτερικού θα πρέπει να επικοινωνήσουν με email στη διεύθυνση [email protected]

Πληροφορίες και στα τηλέφωνα: 2310472551, 2310472561

Όσοι επιθυμούν να λάβουν την κάρτα διαρκείας ταχυδρομικά, θα πρέπει να στείλουν σχετικό email στη διεύθυνση [email protected] με το ονοματεπώνυμό τους (το οποίο αντιστοιχεί στο διαρκείας τους), τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση και ταχυδρομικό κώδικα.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ για τη φετινή αγωνιστική περίοδο θα πραγματοποιηθεί στο PAOK Sports Arena το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 (19:00), απέναντι στον Ηρακλή. Σε αυτό το παιχνίδι θα έχουν για πρώτη φορά οι κάτοχοι διαρκείας τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους.



Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος στο γήπεδο γίνεται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό εισιτήριο, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr και η κάρτα διαρκείας δεν έχει λειτουργική χρήση. Έχει ωστόσο τεράστια συναισθηματική και ιστορική αξία, ειδικά ενόψει της ιστορικής επετείου των 100 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου μας.»