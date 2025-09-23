AEK προς τους οπαδούς της για το Super Cup: «Απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση»

Η ΑΕΚ με ανακοίνωση της ενημέρωσε τον κόσμο πως απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της στην Ρόδο για το Super Cup.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

H AΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι:

Με εισήγηση της Αστυνομίας και απόφαση του αρμοδίου Υπουργού απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών μας, αλλά και των οπαδών των άλλων Ομάδων, για τις αναμετρήσεις του Stoiximan Super Cup 2025.

Η διοργάνωση είναι προγραμματισμένη για το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας – Φαληράκι Ρόδου, και στον ημιτελικό η Ομάδα μας αντιμετωπίζει τον Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola.