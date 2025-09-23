AEK προς τους οπαδούς της για το Super Cup: «Απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση»

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:
H AΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι:
Με εισήγηση της Αστυνομίας και απόφαση του αρμοδίου Υπουργού απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών μας, αλλά και των οπαδών των άλλων Ομάδων, για τις αναμετρήσεις του Stoiximan Super Cup 2025.
Η διοργάνωση είναι προγραμματισμένη για το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας – Φαληράκι Ρόδου, και στον ημιτελικό η Ομάδα μας αντιμετωπίζει τον Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola.
Ενημέρωση για το Stoiximan Super Cup 2025#aekbc #stoiximansupercuphttps://t.co/fAVpdnMod4— AEK BC (@aekbcgr) September 23, 2025