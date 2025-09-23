Φλιώνης για τη νέα σεζόν με την ΑΕΚ: «Ο πήχης πάντα ψηλά»

Ο αρχηγός της ΑΕΚ, Δημήτρης Φλιώνης σε δηλώσεις του στο σάιτ του ΕΣΑΚΕ μίλησε για τη νέα σεζόν της Ένωσης, σημειώνοντας πως ο πήχης είναι πάντα ψηλά για τους «κιτρινόμαυρους».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Προερχόμαστε από μία εξαιρετική σεζόν, που δεν ολοκληρώθηκε μεν μ’ έναν τίτλο, ωστόσο, είμαστε υπερήφανοι για την προσπάθειά μας. Και το χαρήκαμε όλοι μας. Και η ομάδα και ο κόσμος.

Όπως είναι προφανές ο πήχης είναι πάντα ψηλά. Όλες οι ομάδες της Stoiximan GBL λιγότερο ή περισσότερο έχουν ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα και αυτό καθιστά το έργο μας δυσκολότερο εφέτος. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να διεκδικήσουμε στόχους. Όσο μας επιτρέπεται βάσει συνθηκών.

Στη φάση αυτή πρέπει να συγκεντρωθούμε στο Stoiximan Super Cup, και να παρουσιαστούμε όσο πιο ανταγωνιστικοί και ετοιμοπόλεμοι. Εύχομαι υγεία σε όλους εν όψει της νέας περιόδου».