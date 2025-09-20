Με πέντε διψήφιους σκόρερ η ΑΕΚ «άγγιξε» ξανά την 100άρα και επικράτησε της Καρδίτσας

Το 2/2 πέτυχε η ΑΕΚ στο τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» επικρατώντας και της Καρδίτσας με 95-85 στο κλειστό της Γλυφάδας, «αγγίζοντας» ξανά την 100άρα.

Η ΑΕΚ, που αγωνίστηκε χωρίς τους Αρμς, Σίλβα, Γκρέι και Κατσίβελη, είχε ξανά αρκετούς πρωταγωνιστές στο επιθετικό κομμάτι. Συγκεκριμένα ο Ντράγκαν Σάκοτα είδε τον Δημήτρη Φλιώνη να τελειώνει το ματς ως πρώτος σκόρερ με 19 πόντους και τον Μάρκο Πετσάρσκι να ακολουθεί κατά πόδας με 18 πόντους. Την πεντάδα των διψήφιων σκόρερ για την ΑΕΚ συμπλήρωσαν οι Φρανκ Μπάρτλεϊ με 16 πόντους, ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας είχε 15 και ο Νίκος Αρσενόπουλος 10.

Για την Καρδίτσα ο Ελ Έλις ήταν ο κορυφαίος με 24 πόντους με τους Χόρκλερ και Τζέφερσον) να ακολουθούν με 11 πόντους έκαστος.

Τα δεκάλεπτα: 16-28, 48-51, 66-74, 85-95.

Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Ουίγκινς 9, Μπρ. Τζέφερσον 11, Χόρχλερ 11, Έλις 24, Λιάπης 8, Ζευγαράς 1, Δίπλαρος, Κασελάκης 7, Καμπερίδης 8, Ντ. Τζέφερσον 6, Χουγκάζ.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Σκορδίλης 4, Χουχούχμης 2, Φλιώνης 19, Λεκαβίτσιους 4, Αρσενόπουλος 10, Πετσάρσκι 18, Κουζμίνσκας 15, Μπάρτλεϊ 16, Χαραλαμπόπουλος 7.