Με επιθετική πολυφωνία και 100άρα η ΑΕΚ κέρδισε τη Βαρέζε

Έχοντας εφτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων η ΑΕΚ κέρδισε με 105-98 τη Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη στην πρώτη μέρα του τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» και στο κλειστό της Γλυφάδας.

Μπορεί ο Μπάρτλεϊ να... έμεινε στους 9 πόντους σε σχέση με τους 30 που είχε βάλει κόντρα στη Φενέρ, όμως ο Ντράγκαν Σάκοτα είδε άλλους παίκτες να βγαίνουν μπροστά επιθετικά. Ο Ραϊκουάν Γκρέι απουσίαζε και ο κόουτς της Ένωσης είδε τον Μάρκο Πετσάρσκι να αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ με 15 πόντους, με τον Αντόνις Αρμς να προσθέτει 13, ενώ 12 είχαν οι Νίκος Αρσενόπουλος και Γάιος Σκορδίλης. Στους 11 πόντους έφτασε ο Λούκας Λεκαβίτσιους και ο Σίλβα και στους 10 ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.

Από τη Βαρέζε ο Ολιβιέρ Νκάμουα ξεχώρισε επιθετικά με 25 πόντους, με τον Αλβίτι να έχει 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 31-26, 59-44, 82-72, 105-98.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Σκορδίλης 12, Φλιώνης 7, Λεκαβίτσιους 11, Αρσενόπουλος 12, Πετσάρσκι 15, Κουμζίνσκας 10, Μπάρτλεϊ 9, Αρμς 13, Σίλβα 11, Χαραλαμπόπουλος 5.