Παναθηναικός: Πέταξε χωρίς τον τραυματία Όσμαν το δεύτερο γκρουπ, αύριο φεύγει και ο Χολμς

Τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό μεγαλώνουν καθώς ο Τσέντι Όσμαν έχει οστικό οίδημα και κρίθηκε σκόπιμο να μείνει στην Αθήνα ώστε να αποθεραπευτεί ενόψει πρεμιέρας. Το δεύτερο γκρουπ πέταξε σύσσωμο από Αθήνα, ενώ αύριο αναχωρεί για Αυστραλία και ο Χολμς. Αποστολή στη Μελβούρνη: Βασίλης Παπαθεοδώρου

Το θέμα με τον Όσμαν δεν ήταν ασήμαντο όπως είχε αποκαλύψει η Magic Euroleague μετά τον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ. Ο Τούρκος άσος είχε επικοινωνήσει με την ομάδα και φαινόταν πως υπάρχει ζήτημα που επιβαρύνθηκε με τη συμμετοχή του στα τελευταία δύο ματς στα οποία μάλιστα ήταν σε δαιμονιώδη κατάσταση.

Ο Όσμαν έχει αποκομίσει ένα οστικό οίδημα απόρροια του χτυπήματος που δέχθηκε στον προημιτελικό. Δεν φαίνεται πάντως να είναι κάτι μη αντιμετωπίσιμο, αλλά σε κάθε περίπτωση κρίθηκε σκόπιμο να μην πιέσει το πόδι του και με το μεγάλο ταξίδι στην Αυστραλία, ακολουθώντας κατά κάποιον τρόπο το παράδειγμα των Γκριγκόνις, Λεσόρ.

Η κατάσταση του αξιολογείται και στόχος είναι να προλάβει την πρεμιέρα της Ευρωλίγκα, κάτι όμως που θα φανεί τις επόμενες ημέρες ανάλογα με την εξέλιξη της υγείας του.

Θετικά είναι τα νέα για τον Ρισόν Χολμς. Η υγεία του πηγαίνει ολοένα και καλύτερα και θα μπει στο αεροπλάνο το βράδυ της Τετάρτης για να πετάξει προς Αυστραλία. Αυτό σημαίνει πως δεν θα είναι διαθέσιμος στο πρώτο φιλικό με την Παρτίζαν αλλά θα αγωνιστεί στο δεύτερο με την Αδελαιδα 36ερς.

Ολοι οι υπόλοιποι πλην φυσικά του Σορτς που αναρρώνει από τη βαριά ίωση και δεν υπήρχε πιθανότητα να ταξιδέψει, αναχώρησαν στις 23:10 της Τρίτης με προορισμό τη Μελβούρνη, μέσω Ντουμπάι. Η άφιξη τους αναμένεται ξημερώματα Πέμπτης στην Αυστραλία και ο Παναθηναϊκός θα προπονηθεί για πρώτη φορά σύσσωμος το πρωί της ίδιας ημέρας, πριν το φιλικό με την Παρτίζαν (19:30 τοπική ώρα, 12:30 ώρα Ελλάδος, κάλυψη από την ΕΡΤ).

Τα μέλη του δεύτερου γκρουπ που ταξίδεψαν χθες για Μελβούρνη είναι: Αταμάν, Γιλντιρίμ, Σλούκας, Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροφ, Τολιόπουλος, Γιούρτσεβεν.