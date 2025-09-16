Σάκοτα: «Για να κρατούσε η ομάδα τους ίδιους παίκτες θα χρειαζόταν μισό μπάτζετ παραπάνω - Μεγάλος ο ρόλος του κόσμου»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στην Media Day της ΑΕΚ για το νέο ρόστερ της ομάδας και τον σημαντικό ρόλο του κόσμου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το πόσο ικανοποιημένος είναι με το φετινό ρόστερ και το “χτίσιμο” της ομάδας του: «Αυτήν την ερώτηση μπορείτε να μου την κάνετε στην αρχή, που φέρνεις κάποιον παίκτη και δεν ξέρεις πρακτικά με τί έχεις να κάνεις. Πολλοί παίκτες δείχνουν τι μπορούν να κάνουν στην πορεία και όχι από την αρχή. Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν τρόπο παιχνιδιού και στο τέλος να τα καταφέρουμε, αλλά τώρα είναι ακόμα αρχή και δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα.

Φέτος παρά το γεγονός ότι θέλαμε να κρατήσουμε περισσότερους παίκτες δεν ήταν εύκολο, όταν κάνεις μια επιτυχία και έχεις μια καλή πορεία οι παίκτες αξίζουν παραπάνω και το market έτσι όπως έχει μετατραπεί, και πάει στο άγνωστο, έχει ξεφύγει και αυτό δεν το ορίζει η ΑΕΚ. Με λίγα λόγια για να κρατήσει η ομάδα τους ίδιους παίκτες θα χρειαζόταν το μισό μπάτζετ παραπάνω.

Κάποια πράγματα ήταν βολικά και πήγαμε να φέρουμε καινούργιους παίκτες. Αυτή τη στιγμή είμαστε ακριβώς έξι παλιοί και έξι νέοι παίκτες. Θα έλεγα και από τους έξι νέους, οι δύο δεν είναι ακριβώς νέοι, ο Μπάρτλεϊ και ο Κατσίβελης είναι παίκτες που έχω συνεργαστεί στο παρελθόν και ξέρω περίπου τι μπορούν να δώσουν, οι υπόλοιποι είναι σχετικά καινούργιοι αλλά ποιοτικά καλοί.

Όλοι οι παίκτες είναι ισάξιοι, μπορεί κάποιοι από αυτούς να είναι καλύτεροι, όταν όμως έχεις ένα νούμερο παικτών στην αρχή σκέφτεσαι ότι είστε μια ενωμένη ομάδα και αυτή είναι η διαδικασία “χτισίματος” που είπαμε και προηγουμένως»

Για τους τίτλους που έχει κατακτήσει και για το αν έχει κάποιο διαφορετικό στόχο για τη φετινή σεζόν: «Όταν μιλάμε για στόχους έχουν να κάνουν με το αποτέλεσμα, διότι οι δικοί μου στόχοι πιθανόν να είναι διαφορετικοί. Έτσι όπως είναι η κατάσταση στην Ελλάδα που υπάρχουν δύο μεγάλες ομάδες που συνεχίζουν να ξεχωρίζουν, είτε από το νούμερο παικτών, είτε όσον αφορά το μπάτζετ ακόμα και στις διοργανώσεις που αγωνίζονται οι οποίες είναι πιο δυνατές, τότε ξεχνάς το βασικό στόχο, ο οποίος είναι να πάρεις το πρωτάθλημα και προσπαθείς να είσαι ανταγωνιστικός και όσο πιο κοντά σε αυτές τις δύο ομάδες.

Αυτός είναι σίγουρα ένας στόχος μας. Όμως ο τρόπος που παίζεται το μπάσκετ αλλάζει, εμείς το αλλάξαμε, πήγαμε σε ένα πιο transition παιχνίδι και είμαστε μαχητές στο γήπεδο. Δεν παρατήσαμε ποτέ ένα ματς που φαινόταν από την αρχή ότι δεν πάει καλά, το παλεύουμε μέχρι το τέλος. Με τα αθλητικά στοιχεία που έχουμε πιστεύω πως θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε και πάλι αυτό φέτος.

Εμένα προσωπικά πάντα μου άρεσε να δουλεύω με τα νέα παιδιά, και αξίζει να βάζεις ένα νέο παιδί στην ομάδα και του χρόνου να το βλέπεις στα κολλέγια. Θέλω να έχουμε παίκτες με την προοπτική αυτή, ένα καινούργιο “όνομα”, έχουμε φέρει και ανά πάσα στιγμή θα το παρουσιάσουμε.

Το αν θα συνεχίσει στην πορεία μαζί μας δεν το γνωρίζω καθώς όλοι έχουν το δικαίωμα να φύγουν κάποια στιγμή. Δεύτερος στόχος είναι μια αναγνώριση και η ομάδα να παίζει με ένα στυλ που να αρέσει στον κόσμο, και πιστεύω ότι στη μέση της περυσινής χρονιάς το πετύχαμε και ο κόσμος ερχόταν να μας δει»

Για το τι είναι αυτό που του αρέσει από τη φετινή ομάδα μέχρι στιγμής: «Ότι είναι η ομάδα πιο physical και οι παίκτες πιο απαιτητικοί, διότι αυτό θεωρητικά είναι κάτι που φαίνεται, όμως στην πορεία πρέπει να φτιάξουμε και μια άμυνα που να δείξει αυτό το physicality που έχουμε και να μας βοηθήσει να έχουμε τα ίδια νούμερα με πέρυσι στο transition και το off ball game, που ήταν η πιο επιτυχημένη ενέργεια στον κόσμο»

Για τους στόχους της χρονιάς: «Να δημιουργήσουμε ένα παιχνίδι με ταχύτητα και με πιεστική άμυνα, με matchup στη ρακέτα και να γίνουμε πιο επιθετικοί, μην τρώμε τα εύκολα καλάθια και να μην κάνουμε βιαστικές επιλογές. Να παίζουμε με μυαλό και με τα προσόντα που έχουμε.

Σε αυτή τη διαδικασία βελτίωσης πάρα πολύ μεγάλο ρόλο θα έχει ο κόσμος. Πέρυσι ξεκίνησε το πρώτο παιχνίδι δυνατά και στη συνέχεια είχαμε αναταράξεις. Σίγουρα έφταιξε πρόβλημα με τους “μεγάλους”, όμως όταν ο κόσμος ξεκίνησε να έρχεται και να στηρίζει την προσπάθεια της ομάδας, ανεβήκαμε και εμείς. Κάτι παρόμοιο περιμένω και φέτος, να έρχεται ο κόσμος και να μας βοηθήσει σε αυτό το ταξίδι».