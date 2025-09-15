Σπουδαία κίνηση: Ο Πρόεδρος της Φινλανδίας μπήκε στα αποδυτήρια της Εθνικής για να συγχαρεί τους διεθνείς

Την μπασκετική κουλτούρα και νοοτροπία ανέδειξε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Φινλανδίας, ο οποίος μπήκε στα αποδυτήρια της Εθνικής και συνεχάρει τους διεθνείς.

Η Εθνική μας ομάδα έσπασε την κατάρα στην Ρίγα της Λετονίας. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κέρδισε την Φινλανδία σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι και ανέβηκε στο βάθρο ύστερα από 16 χρόνια.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Φινλανδίας, Aλεξάντερ Σταμπ μπήκε στα αποδυτήρια της Ελλάδας μετά το τέλος της αναμέτρησης και συνεχάρει τους διεθνείς για το χάλκινο μετάλλιο.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους διεθνείς:

«Συγχαρητήρια, ήσασταν πραγματικά καταπληκτικοί. Για εμάς ήταν ιστορικό αυτό. Τώρα που είναι εδώ η τηλεόραση δεν θα πω τη μοναδική λέξη που ξέρω στα ελληνικά, αλλά έτσι νιώθω. Ήταν ένα φοβερό παιχνίδι. Συγχαρητήρια!», είπε χαρακτηριστικά.