Καταπληκτικό alley-oop: Ο Μαρκάνεν υψώνει, ο Μούρινεν καρφώνει ανάποδα (vid)

Δείτε το καταπληκτικό ανάποδο κάρφωμα του Μίκα Μούρινεν μετά την ασίστ του Λάουρι Μαρκάνεν.

Κατά τη διάρκεια του προημιτελικού της Φινλανδίας με τη Γεωργία, οι Λάουρι Μαρκάνεν και Μίκα Μούρινεν «χάρισαν» στον κόσμο ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο.

Πιο συγκεκριμένα, ο αστέρας των Γιούτα Τζαζ ύψωσε την μπάλα και ο «Slim Jesus» τελείωσε τη φάση με ένα τρομερό, ανάποδο κάρφωμα ξεσηκώνοντας τον κόσμο.

Δείτε το βίντεο:

This kid is still in high-school. 🤯



Markkanen to Muurinen for the reverse alley-oop!#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/vbGdoMgEqc — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025

