ΠΑΟΚ: Διπλή προπόνηση με φόντο το Βελιγράδι

Διπλή προπόνηση περιελάμβανε το σημερινό (9/9) πρόγραμμα για τον ΠΑΟΚ, με τους παίκτες τους Γιούρι Ζντοβτς να κορυφώνουν την προετοιμασία τους ενόψει του Open Air του Βελιγραδίου.

Θυμίζεται πως ο Δικέφαλος θα συμμετέχει στο φιλικό τουρνουά που διοργανώνει η Παρτιζάν το τριήμερο 11-13 Σεπτεμβρίου, με τους «ασπρόμαυρους» να αντιμετωπίζουν την σερβική ομάδα (11/9, 19:45) στο Stadion Tasmajdan και την Ζενίτ (12/9, 20:00) στο Hala Aleksandar Nikolic.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Με διπλή προπόνηση (πρωί και απόγευμα) επέστρεψαν και πάλι σήμερα στο PAOK Sports Arena oι παίκτες του ΠΑΟΚ mateco, μετά το αναγκαίο ρεπό της Δευτέρας.



Aσκήσεις στο γυμναστήριο και προπόνηση μπάσκετ περιλάμβανε το πρωινό πρόγραμμα της ομάδας, προπόνηση με έμφαση στην τακτική το απόγευμα, με την παρουσία και των Marvin Jones και Αντώνη Κόνιαρη.



Στο τέλος της σημερινής προπόνησης, ο Νίκος Περσίδης δέχτηκε και διά ζώσης τις ευχές για τα γενέθλιά του από όλα τα μέλη της ομάδας, μαζί με την απαραίτητη για την περίσταση τούρτα.



Το πρόγραμμα της ομάδας μας συνεχίζεται το μεσημέρι της Τετάρτης με μία ακόμη προπόνηση στο PΑΟΚ Sports Arena, ενώ στη συνέχεια η αποστολή θα αναχωρήσει για το Βελιγράδι και για το πολύ σημαντικό τουρνουά που θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα της Σερβίας, με το ιστορικό παιχνίδι απέναντι στην Παρτιζάν να είναι αυτό που θα κυριαρχεί»