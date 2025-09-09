Ζάρας στο SDNA: «Τιμή μου να είμαι αρχηγός του ΠΑΟΚ - Ανυπομονούμε για το Βελιγράδι»

Ύψιστη τιμή είναι η «θέση» του αρχηγού στον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τον Θοδωρή Ζάρα, ο οποίος «μετράει» αντίστροφα για το τουρνουά στο Βελιγράδι.

Για μία ακόμα χρονιά ο Δικέφαλος βρέθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον αρχηγό Θοδωρή Ζάρα να μιλάει στο SDNA, για την προετοιμασία και τον Γιούρι Ζντοβτς, για το μεγάλο τουρνουά στο Βελιγράδι, αλλά και για τα προκριματικά του BCL που απέχουν μόλις δέκα μέρες (19/9).

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο SDNA:

Για το πώς θεωρεί ότι είναι η ομάδα μέχρι στιγμής: «Το στάδιο της προετοιμασίας έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Μέχρι στιγμής έχουμε δουλέψει πολύ καλά. Έχουμε δώσει τρία φιλικά, τα οποία με μια πολύ καλή ομάδα και με δύο ομάδες οι οποίες ήταν μέτριας δυναμικότητας. Η ομάδα δείχνει πολύ θετικό πρόσωπο, δείχνει διάθεση στην άμυνα. Πιστεύω ότι θα είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για τα προκριματικά στις 19 του μηνός».

Για το τουρνουά στο Βελιγράδι το οποίο είναι υψηλού βαθμού δυσκολίας: «Είναι υψηλού βαθμού δυσκολίας. Θα είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Περιμένουμε πώς και πώς να πάμε. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε το γήπεδο. Θα είναι ανοιχτό. Είναι sold out ήδη. Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Αλλά πάμε και για δουλειά, δεν πάμε μόνο για διασκέδαση. Οπότε πρέπει να φανούμε αγωνιστικοί σε αυτά που θέλει να δει ο κόουτς μέσα στο γήπεδο. Και νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο τεστ πριν τα προκριματικά».

Για το αν θα είναι η ομάδα έτοιμη για τα προκριματικά: «Θα είναι όσο το δυνατόν μπορεί να είναι έτοιμη στην περίοδο που είναι τα προκριματικά. Σίγουρα θα θέλουμε δουλειά. Θέλουμε να βελτιώσουμε και άλλα πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι θα παρουσιαστούμε»

Για τη συνεργασία με τον κόουτς Ζντοβτς: «Από την αρχή, έχει δείξει ξεκάθαρα τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον παίχτη. Οπότε ξέρουμε ακριβώς τι ζητάει από την πρώτη μέρα και νομίζω ότι αυτό δίνει και μια ηρεμία στην ομάδα. Ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Οπότε είμαστε πολύ καλά».



Για τη δεύτερη θητεία στον ΠΑΟΚ, πλέον και ως αρχηγός: «Καταρχήν είναι μεγάλη τιμή που είμαι αρχηγός στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα. Περιμένω μια καλή χρονιά. Για τα 100 χρόνια κιόλας, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ όμορφη χρονιά. Ελπίζω και με λίγη τύχη να είμαστε γεροί. Να πάει πολύ καλά»