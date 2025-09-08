«Παρών» ο ΠΑΟΚ στη ΔΕΘ (pics)

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τους παίκτες του Ζντοβτς να φωτογραφίζονται με μικρούς και μεγάλους.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το μπασκετικό τμήμα των Θεσσαλονικιών δίνει το «παρών» στη μεγάλη έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Από πλευράς παικτών παρόντες είναι οι Τζάκσον, Μανθόπουλος, Ζάρας και Σλαφτσάκης, ενώ επίσης μαζί τους βρίσκεται και η διοίκηση της ΚΑΕ παρουσίας Χατζόπουλου, Τριλυράκη, οι βοηθοί του Γιούρι Ζντοβτς αλλά ο πρώην πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, Βαγγέλης Γαλατσόπουλος.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα περίπτερα των ΠΑΕ και ΚΑΕ ΠΑΟΚ βρίσκονται δίπλα, δείγμα της σύμπνοιας που υπάρχει στον σύλλογο.

Δείτε τα πλάνα του SDNA που βρίσκεται στην ΔΕΘ: