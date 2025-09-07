Στο τελευταίο φιλικό πριν την συμμετοχή στο τουρνουά Open Air στο Βελιγράδι, ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα απέναντι στην Πρίστινα του Μιχάλη Κακιούζη με 94-74, με τον Νόλαν Τζάκσον να ξεχωρίζει για τον Δικέφαλο.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ:

«Ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι και μία ακόμη ευκαιρία για χρήσιμα συμπεράσματα για τον coach Jure Zdovc που είδε τον ΠΑΟΚ mateco να επικρατεί με 94-74 επί της ΚB Prishtina.



Αυτό ήταν το τελευταίο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ mateco στο ΠAOK Sports Arena, πριν από το ξεχωριστό τουρνουά του Βελιγραδίου που ακολουθεί, αλλά και τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν, τα προκριματικά του Basketball Champions League.

Η ομάδα μας χρειάστηκε ένα δεκάλεπτο (18-15) για να επιβάλει πλήρως το παιχνίδι της και να ανοίξει τη διαφορά απέναντι στην ομάδα του Μιχάλη Κακιούζη. Στα μισά της δεύτερης περιόδου ο ΠΑΟΚ mateco προηγήθηκε με διψήφια διαφορά (45-35) και έφτασε στο +13 (52-39) στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.



Η διαφορά ανέβηκε ακόμη περισσότερο στη διάρκεια της τρίτης περιόδου και έφτασε στο +28 (78-50) και σε αυτά τα επίπεδα διατηρήθηκε στη μεγαλύτερη διάρκεια και της τέταρτης περιόδου.



Ο ΠΑΟΚ mateco προηγήθηκε 80-54 στο 32΄, στα μισά της τέταρτης περιόδου (35’20’’), η διαφορά ήταν στους 24 (87-63). Ο Jure Zdovc έδωσε χρόνο σε όλους τους διαθέσιμους παίκτες και μαζί στους 16χρονους Μάνη και Νούσιο, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν στο τελευταίο τρίλεπτο.

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 52-39, 78-50, 94-74.



ΠΑΟΚ mateco: Melvin 14 (4), Σλαφτσάκης 4, Ζάρας 5 (1), Jackson 26 (2),

Περσίδης 9 (3), Ιατρίδης 6 (1), Brown 2, Φίλλιος 3 (1), Moore 18, Μανθόπουλος, Dimsa 5 (1), Μάνης 2, Νούσιος.



KB Prishtina: Polloshka 5 (1), Azemi 2, Autrey 4, Bailey 7 (1), Istrefi, Kakruki 12, Burns 6 (1), Xaxhosaj 9 (1), Lekndreaj 7 (1), Janjeva 18 (3), Syla, Ibishi, Kramer 4».