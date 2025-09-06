Ζντοβτς: «Θα δώσουμε τα πάντα - Ελπίζω να παίξουμε στο BCL»

Τις πρώτες του σκέψεις λίγο μετά την επίσημη παρουσίαση του ΠΑΟΚ εξέφρασε ο Γιούρι Ζντοβτς, θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο την πρόκριση στο Basketball Champions League.

Μία «ασπρόμαυρη» εκδήλωση, στην οποία το μπασκετικό τμήμα του Δικεφάλου «συστήθηκε» στο κοινό της Μηχανιώνας και όχι μόνο, με τον Σλοβένο προπονητή να προχωρά σε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου.

Ο πολύπειρος τεχνικός έθεσε ως πρώτο στόχο της σεζόν την πρόκριση στον όμιλο του Basketball Champions League, δηλώνοντας πως ο ίδιος και οι παίκτες του θα δώσουν τα πάντα για αυτό.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ήταν πολύ όμορφα. Ένα υπέροχο μέρος, ωραίος καιρός και ωραίοι άνθρωποι. Ελπίζω να έχουμε μια πολύ καλή σεζόν. Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα δουλέψουμε σκληρά και θα δώσουμε τα πάντα. Αν δούμε πόσο καλή ήταν η σημερινή εκδήλωση, η σεζόν θα πάει καλά.

Είναι δύσκολο να συγκρίνεις δύο συνεχόμενες σεζόν. Ελπίζω ότι φέτος θα μπορέσουμε να παίξουμε στο Basketball Champions League. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο να προκριθούμε, αλλά είμαι φιλόδοξος προπονητής και πρέπει να σκέφτομαι έτσι, για να κάνουμε το βήμα μπροστά. Ξέρουμε ότι το BCL είναι πολύ πιο δύσκολο από το FIBA Europe Cup. Αυτή είναι η μία διοργάνωση, η άλλη είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, στο οποίο φέτος αρκετές ομάδες είναι πιο δυνατές από πέρσι, όπως και εμείς. Πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα και στο πρωτάθλημα»