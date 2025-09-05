Ήττα της ΑΕΚ από την Τρέντο - Ξεχώρισαν Μπάρτλεϊ, Άρμς και Σίλβα

Αναφέρει σχετικά η ΚΑΕ ΑΕΚ:

Οι «κιτρινόμαυροι» μετά από δυόμισι ώρες ταξίδι, έφτασαν στο Palazzetto dello Sport «Palascieghi», λίγο πριν από την έναρξη του ματς. Με το σκορ στο 35-29 στο 13’, οι διαιτητές (Μπαρμπιέρο, Βαλζάνι, Μαρκέζι) τιμώρησαν με διπλή τεχνική ποινή τον Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα. Την δεύτερη όμως την πήραν πίσω και τη χρέωσαν στον πάγκο. Σ’ εκείνο το σημείο, το σκορ εκτοξεύτηκε στο 42-29 (15’). Η ΑΕΚ επέστρεψε. Βρέθηκε να χάνει με 73-71 στο 30’.

Η ιταλική ομάδα προηγήθηκε 90-77 στο 36’, αλλά η ΑΕΚ βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να μειώσει σε 90-87 και 92-89, αλλά δεν μπόρεσε την πλήρη ανατροπή. Παράπονα είχε η ΑΕΚ γενικότερα από τη διαιτησία.

Δεν αγωνίστηκε ο Γάιος Σκορδίλης, ενώ ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έχει επιστρέψει στην Αθήνα και ο Δημήτρης Κατσίβελης βρίσκεται στη Ρίγα της Λετονίας με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Το διήμερο 8-9 Σεπτεμβρίου, οι «κιτρινόμαυροι» θα βρίσκονται στη Βάλτσεα της Ρουμανίας, για ν’ αντιμετωπίσουν την Κλουζ (08/09, 19:00) και την (τοπική) Βάλτσεα (09/09, 19:00) στο «Sala Sporturilor Traian».

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 53-46, 73-71, 96-91

Τρέντο (Καντσελιέρι): Στιούαρτ 18, Τζόουνς 6, Νιάνγκ 15(5), Τζογκέλα 11(2), Φοράι 5(1), Μαούγκμπε 4, Όλντριτζ 3, Γιαμόφσκι 19(1), Μπαχέγιε 13(1), Φαλ, Χασάν 2.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 4, Χουχούμης, Φλιώνης 9(1τρ.) – 6 ριμπάουντ, Λεκαβίτσιους 10(2), Αρσενόπουλος 2, Πετσάρσκι 2, Κουζμίνσκας 11, Μπάρτλεϊ 18(2), Αρμς 18(3), Σίλβα 17π. – 7ρ. – 2 μπλοκ.