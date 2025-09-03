Οι λεπτομέρειες του σπουδαίου φιλικού του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν στο ανοικτό γήπεδο του Βελιγραδίου

O ΠΑΟΚ με ανακοίνωση του γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες για τον ιστορικό φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Παρτίζαν στο ανοικτό γήπεδο του Βελιγραδίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μία σπουδαία φιλική αναμέτρηση με ξεχωριστή σημασία και σε μοναδικές συνθήκες, καθώς θα διεξαχθεί σε ανοιχτό γήπεδο, κάτω από τον ουρανό του Βελιγραδίου!

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, στο ανοιχτό γήπεδο Tasmajdan, ο ΠΑΟΚ mateco θα αντιμετωπίσει την Partizan σε ένα φιλικό παιχνίδι που αναμένεται να μείνει στην ιστορία. Οι αδελφικές σχέσεις των φιλάθλων των δύο συλλόγων και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσει η διεξαγωγή του αγώνα σε ανοιχτό χώρο, προσδίδουν ξεχωριστό χαρακτήρα στη συνάντηση.

Ο αγώνας αυτός αποτελεί μέρος του τουρνουά ADMIRAL BET OPEN AIR TOURNAMENT, που θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή της διοργανώτριας Partizan, του ΠΑΟΚ mateco και της Zenit.

Η αναμέτρηση Partizan – ΠΑΟΚ mateco θα διεξαχθεί την Πέμπτη 11/9 στις 19:45 (ώρα Ελλάδας) και θα είναι ο εναρκτήριος αγώνας του τουρνουά, αλλά και ο μοναδικός που θα φιλοξενηθεί στο ανοιχτό γήπεδο Tasmajdan.

Τα εισιτήρια του αγώνα είναι διαθέσιμα από σήμερα στις 16:00 (ώρα Ελλάδας) online από τη διεύθυνση… https://tinyurl.com/ybvrvjd2

To αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων…

Πέμπτη 11/9 (19:45) – Stadion Tasmajdan

Partizan – ΠΑΟΚ mateco

Παρασκευή 12/9 (20:00) – Hala Aleksandar Nikolic

Zenit – ΠΑΟΚ mateco

Σάββατο 13/9 (20:00) – Hala Aleksandar Nikolic

Partizan – Zenit

Όσοι φίλαθλοι αγοράσουν εισιτήρια για τον αγώνα Partizan – ΠΑΟΚ mateco, θα έχουν δωρεάν είσοδο στον αγώνα του ΠΑΟΚ mateco με τη Ζenit.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά μέσα από το www.partplus.rs (δωρεάν εγγραφή και ακύρωση χωρίς χρέωση πριν από τις 22 Σεπτεμβρίου).