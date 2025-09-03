Podcast Κοτζιά: Ερχεται το τανκ Αντετοκούνμπο, ικανή για μετάλλιο η Εθνική

Η Εθνική θα ήταν ήδη πρώτη στον όμιλο, αλλά την πάτησε χθες από την Βοσνία. Αύριο έχει την ευκαιρία να επανορθώσει.

Η Εθνική δεν ήταν καλή χθες χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και έχασε δίκαια από την Βοσνία. Μαζί έχασε την ευκαιρία να καπαρώσει τη πρωτιά από τη στιγμή, που λίγες ώρες μετά η Ιταλία νίκησε την Ισπανία.

Η πρώτη θέση, όμως, δεν χάθηκε. Μπορεί να κατακτηθεί αύριο με νίκη επί της Ισπανίας, εκεί, όπου θα επανεμφανισθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Τόλης Κοτζιάς από τη Λεμεσό μιλάει για το τανκ, που έρχεται, και για τη μεγάλη τύχη, που υπάρχει για κατάκτηση μεταλλίου.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!