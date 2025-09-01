Το Μαυροβούνιο πήρε το θρίλερ κόντρα στη Σουηδία με τους Βούτσεβιτς και Άλμαν και παρέμεινε ζωντανό στο κόλπο της πρόκρισης στα νοκ άουτ του Eurobasket (87-81).

Η ομάδα του Μπόσκο Ράντοβιτς πήρε τη μάχη των... χαρακωμάτων απέναντι στους Σκανδιναβούς, με το Μαυροβούνιο να πιάνει πλέον τη Σουηδία στο 1-2 και να έχει την ισοβαθμία, παραμένοντας στο κόλπο της πρόκρισης στα νοκ άουτ.

Η αναμέτρηση ήταν πραγματικό θρίλερ, με τη διαφορά να κάνουν οι Βούτσεβιτς κι Άλμαν, με τον τελευταίο να πετυχαίνει 10 σερί πόντους στην τέταρτη περίοδο σε καθοριστικό σημείο.

Πάλεψε μέχρι το τέλος για να εξασφαλίσει την πρόκριση η Σουηδία, αλλά ήταν άστοχη στο φινάλε κι έδειξε και σημάδια κούρασης.

Πρώτος σκόρερ για το Μαυροβούνιο ήταν ο Νίκολα Βούτσεβιτς με 23 πόντους, κάνοντας double-double με 15 ριμπάουντ, με τον Ιγκόρ Ντρόμπνιακ να προσθέτει άλλους 15. Από 10 είχαν οι Κάιλ Άλμαν, Βλαντιμίρ Μιχαΐλοβιτς, Μάρκο Σιμόνοβιτς και Εμίρ Χατζιμπέγκοβιτς.

Από την πλευρά της Σουηδίας, πρωταγωνιστής ήταν ο Πελ Λάρσον, που σταμάτησε στους 28 πόντους (7/11 διπ.), με τους Μπάρα Νιέ (5/6 διπ.) και Σιμόν Μπιργκάντερ να έχουν από 10.

Μικρό προβάδισμα με Βούτσεβιτς για το Μαυροβούνιο

Οι δύο ομάδες ήταν γενικά άστοχες στην εκκίνηση της αναμέτρησης, με τη Σουηδία να προηγείται με 5-2 στο 4' με τρίποντο του Χάκανσον, με το Μαυροβούνιο να ανεβάζει σταδιακά ρυθμό κι αρχικά να περνάει μπροστά με 5-8 με τον Σλάβκοβιτς. Ο Βούτσεβιτς στο 7' έδωσε «αέρα» 6 πόντων (8-14) στην ομάδα του Ράντοβιτς, με τον άσο των Μπουλς στο 9' να διαμορφώνει το 11-16, με τον Νιέ να απαντά για το 13-16. Το τέλος της πρώτης περιόδου βρήκε το Μαυροβούνιο μπροστά με 15-18, με τον Βούτσεβιτς να έχει φτάσει ήδη τους 7 πόντους.

Προσπαθούσε να ξεφύγει το Μαυροβούνιο, αλλά δεν μπορούσε

Στην έναρξη της δεύτερης περιόδου η ομάδα του Ράντοβιτς προσπάθησε να ξεφύγει στο σκορ και να χτίσει μία διαφορά και στο 13' προηγήθηκε με 17-24 με τον Χαντζιμπέγκοβιτς, με τον Ντρόμπνιακ στο 14' να διαμορφώνει το 17-26. Η Σουηδία όμως δεν τα παράτησε, ανέβασε ρυθμό και με τον Γκάντεφορντς κατάφερε να μειώσει και πάλι σε 22-26 στο 16', με τον Βούτσεβιτς (10π.) να απαντά με τρίποντο στο 17' για το 22-29. Οι Σκανδιναβοί όμως είχαν εκ νέου αντίδραση και με σερί 8-0 και τον Γκάντεφορντς και πάλι έφεραν τούμπα το ματς και προηγήθηκαν με 30-29 στο 18'. Η απάντηση του Μαυροβουνίου ήρθε δια χειρός Μιχαΐλοβιτς (10π.), που με 6 σερί πόντους έγραψε το 30-37 στο 19', με το ημίχρονο να κλείνει στο 34-40.

Ντέρμπι και ματς στον πόντο!

Η Σουηδία όχι απλώς ήταν σκληρό καρύδι, αλλά στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου με επιμέρους 10-2 έφερε και πάλι τούμπα το παιχνίδι, εξαφάνισε το +9 του Μαυροβουνίου και πέρασε μπροστά με 44-42 στο 23', με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λάρσον (20π.). Ο Βούτσεβιτς (16π.) πήρε και πάλι πρωτοβουλίες και ισοφάρισε στο 24' σε 46-46, με τη Σουηδία με τον Μάρκουνσον αυτή τη φορά να ξεφεύγει με 54-48 στο 26'. Κάπου εκεί εμφανίστηκε ο Ντρόμπνιακ (13π.), που με 2 σερί τρίποντα ισοφάρισε σε 54-54 στο 27'. Το ντέρμπι καλά κρατούσε, το το φινάλε του δεκαλέπτου να βρίσκει τους Σκανδιναβούς στον πόντο (65-64).

Καθάρισε το παιχνίδι για το Μαυροβούνιο ο Άλμαν

Βούτσεβιτς και Σιμόνοβιτς με την έναρξη της τέταρτης περιόδου «έτρεξαν» σερί 5-0 κι έδωσε και πάλι προβάδισμα στο Μαυροβούνιο (65-69), με τη Σουηδία να μην επιτρέπει στην ομάδα του Ράντοβιτς να ξεφύγει περισσότερο και με τον Λάρσον (28π.) να παίρνει και πάλι μπρος πέρασε μπροστά με 75-70 στο 35'. Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Άλμαν, που με 6 σερί πόντους μείωσε σε 77-76 στο 37΄. Ο Άλμαν και πάλι στο 38' πήγε το προσωπικό του επιμέρους στο 10-0 και το Μαυροβούνιο στο 77-80, δίνοντας λύσεις σε κομβικό σημείο. Ο Άντερσον 1:50 πριν το τέλος με 2/2 βολές μείωσε σε 79-80, με τον Σιμόνοβιτς στο 1:05 με 1/2 βολές να γράφει το 79-81. Ο Λάρσον στα 53" αστόχησε, με τον Βούτσεβιτς (23π.) στα 33" να δίνει μεγάλο προβάδισμα στο Μαυροβούνιο με 79-83. Ο Μποργκ έκανε λάθος στη συνέχεια και ο Γιοβάνοβιτς διαμόρφωσε το 79-85 στα 12" με την ομάδα του Ράντοβιτς να παίρνει τη νίκη με το 81-87.

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 34-40, 65-64, 81-87

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς

