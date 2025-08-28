Podcast Κοτζιά: η απέχθεια του Σπανούλη και ο… Μουουρίνεν!

Η Εθνική κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Ευρωμπάσκετ, αντιμετωπίζοντας το βράδυ στη Λεμεσό την Ιταλία.

Το Ευρωμπάσκετ έκανε πρεμιέρα χθες, αλλά για μας η διοργάνωση ξεκινάει σήμερα. Υπό την έννοια ότι το βράδυ κάνει πρεμιέρα η δική μας Εθνική κόντρα στην Ιταλία.

Η επίσημη αγαπημένη έχει δύσκολο έργο γενικά στο τουρνουά, έχει, όμως, και μία συγκρατημένη αισιοδοξία ότι κάτι καλό μπορεί να πετύχει.

Ο Τόλης Κοτζιάς από την Κύπρο αναφέρεται στο podcast του στη μεγάλη προσπάθεια της Εθνικής, στο αν μπορεί να πάρει μετάλλιο, στο τι ομάδα είναι η Ιταλία και επίσης καταγράφει την τριάδα του βάθρου.

Τέλος κάνει λόγο για μία ακόμη φορά για το νέο μεγάλο αστέρι του ευρωπαϊκού (και όχι μόνο) μπάσκετ.