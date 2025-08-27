H Aμερική επικράτησε της Βραζιλίας με 90-78 στην τρίτη αγωνιστική του Americup και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Πρώτος σκόρερ για τις ΗΠΑ ήταν ο Τζαβόντε Σμαρτ με 22 πόντους, με τον Τζάμιους Ράμσι να προσθέτει άλλους 15. Ο Τζέριαν Γκραντ είχε 2 πόντους (1/5 διπ., 0/2 τριπ.), 3 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα. Στους 7 Κάμερον Ρέινολντς (2/2 διπ., 1/4 τριπ.).

Από την πλευρά της Βραζιλίας, πρωταγωνιστής ήταν ο Μπρούνο Καμπόκλο με 21 πόντους, με τους Γιάγκο Ντος Σάντος και Γκιγιέρμο Ντεοντάτο να έχουν από 14.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 40-46, 64-67, 90-78

Στα προημιτελικά η Αμερική θα αντιμετωπίσει την Ουρουγουάη, με τα παιχνίδια να ξεκινούν στις 28 Αυγούστου.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών:



Δομινικανή Δημοκρατία - Βραζιλία



ΗΠΑ - Ουρουγουάη



Πουέρτο Ρίκο - Αργεντινή



Καναδάς - Κολομβία