Σάκοτα: «Ο Γιάννης καθορίζει τη μοίρα της Ελλάδας σε κάθε επίπεδο, η ΑΕΚ θα ζητήσει το ρεκόρ Guinness για μένα»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα σε δηλώσεις του μίλησε για τη Σερβία και την Ελλάδα και το επερχόμενο Eurobasket, ενώ αποκάλυψε πως η ΑΕΚ θα ζητήσει να μπει στο βιβλίο Guinness ως ο μακροβιότερος προπονητής, αφού μπαίνει στην 53η του σεζόν ως head coach.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Mozzart Sport»:

Για την εθνική Σερβίας: «Είμαστε ένας τέτοιος λαός που πάντα αναρωτιόμαστε: "Είναι καλό, είναι τόσο καλό"; Ποτέ δεν αμφιβάλαμε για το ταλέντο αυτών των παικτών, ήταν μόνο ζήτημα να συγκεντρωθούν.

Τώρα δείχνουν μια ωριμότητα στο παιχνίδι που είναι αρκετά ικανοποιητική και είμαι πολύ ευχαριστημένος με την τρέχουσα κατάσταση.

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ελλάδα είναι οι ομάδες που μπορούν να μας κοντράρουν. Αυτές είναι σεβαστές ομάδες, και τώρα εμφανίστηκε η Τουρκία με μια ομάδα που δεν είχε ποτέ ξανά.

Όλα αυτά πρέπει να μπουν στη ζυγαριά, όταν εξετάζουμε τι μπορεί να κάνει η εθνική μας ομάδα».

Για τον Τρίσταν Βούκτσεβιτς και την απόφασή του να επιλέξει να αγωνιστεί με την εθνική Σερβίας και όχι της Ελλάδας: «Δεν θα έλεγα ότι με εξέπληξε, περισσότερο με χαροποίησε ο Τρίσταν.

Τον βλέπω και υποκειμενικά, αφού ο πατέρας του ήταν παίκτης μου. Ζώντας μαζί στην Ελλάδα, περάσαμε πολύ χρόνο.

Με χαροποίησε ήδη με τη μετάβασή του στο ΝΒΑ και με την παρουσία του εκεί έδειξε το ταλέντο του, πέτυχε έναν συγκεκριμένο αριθμό πόντων, κάτι που αξίζει σεβασμό. Είναι εκ φύσεως σκόρερ.

Ειλικρινά, αν τους βλέπατε ξεχωριστά και δεν ξέρατε ότι είναι πατέρας και γιος, δεν θα διακρίνατε ομοιότητα στο παιχνίδι.

Είναι ξεκάθαρο ότι παίζουν σε διαφορετικές θέσεις, ο Ντούσαν έπαιζε περισσότερο με την μπάλα, ο Τρίσταν είναι πιο κοντά στο καλάθι, αλλά η γενική χαρακτηριστική ικανότητα είναι το σουτ. Αυτό το κληρονόμησε ο Τρίσταν.

Ο Ντούσαν ήταν πολύ πιο σοβαρός, ο Τρίσταν είναι νέος και ακόμη λίγο "ψάχνεται"».

Για το αν υπήρξαν σχόλια στην Ελλάδα για τον απόφαση του Βούκτσεβιτς: «Δεν υπήρξαν αρνητικά σχόλια. Η Σερβία είναι τόσο σεβαστή που όποιος αποφασίσει να παίξει εκεί, αυτό θεωρείται αναβάθμιση.

Από την άλλη πλευρά, επειδή ο Τρίσταν παίζει σε παρόμοια θέση με τον Γιάννη, τον Μήτογλου και τον Σαμοντούροβ, που είναι τώρα το νέο τους πρότζεκτ, πρέπει να το λάβουμε κι αυτό υπόψη.

Ο Τρίσταν γεννήθηκε στη Σιένα. Αν έχεις κατηγοριοποιηθεί ως homegrown παίκτης, τότε μπορείς να παίξεις για την εθνική ομάδα χωρίς εμπόδια, ενώ αν όχι, τότε κατατάσσεσαι στην κατηγορία των νατουραλιζέ. Αυτό είναι, για παράδειγμα, ο Τόμας Ουόκαπ στην περίπτωση της Ελλάδας.

Ειλικρινά, ο πατέρας του Τρίσταν έχει αγωνιστεί για την εθνική ομάδα της Σερβίας και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να του καταλογίσει κανείς για την απόφασή του».

Για την εθνική Ελλάδας: «Με τον Γιάννη φαίνονται εντελώς διαφορετικοί, ενώ χωρίς αυτόν είναι προσανατολισμένοι να παίζουν σκληρή άμυνα και να παλεύουν.

Μπορώ να πω ότι απέναντι στην Ιταλία, αλλά και σε μερικά προηγούμενα παιχνίδια που είδα, έδειξαν μεγάλη μαχητικότητα.

Όλα αυτά τα παιχνίδια ήταν μπροστά στους δικούς τους οπαδούς και εκεί, με κάποιο τρόπο, φαίνεται περισσότερο ο χαρακτήρας του γηπεδούχου.

Η μαχητικότητα ήταν σε επίπεδο που προκαλεί θαυμασμό. Οι Έλληνες έχουν μερικούς περιορισμούς στην επίθεση όταν παίζουν χωρίς τον Γιάννη, με αυτόν κερδίζουν τα πάντα, πόντους από τη ρακέτα, αντεπιθέσεις, κάτι που ενισχύει την αυτοπεποίθηση των υπολοίπων παικτών.

Είναι παίκτης που καθορίζει τη μοίρα τους σε κάθε επίπεδο. Όσο αυτός τραβάει την ομάδα, μπορούν να φτάσουν πολύ μακριά.

Αν κάποιος καταφέρει να τον σταματήσει, δεδομένου ότι στην Ευρώπη το παιχνίδι είναι διαφορετικό όσον αφορά τη βοήθεια, τότε οι Έλληνες θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα.

Σε κάθε περίπτωση, τους βλέπω μέσα στην ευρύτερη ομάδα των φαβορί για μετάλλιο».

Για τον Σβέτισλαβ Πέσιτς: «Πρώτα, θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε ακριβώς κάποια πράγματα. Είναι πραγματικά ο πιο μεγάλος σε ηλικία ενεργός προπονητής, αλλά εγώ έχω την πιο μακρά θητεία από όλους τους προπονητές, πιθανότατα στον κόσμο.

Αυτή θα είναι η 53η σεζόν μου ως πρώτος προπονητής και πιστεύω ότι κανείς δεν έχει τόσο μακρά θητεία.

Αμφιβάλλω ότι θα το καταφέρει κάποιος να το περάσει. Όσο ξέρω, νομίζω ότι η ομάδα θα ζητήσει και το ρεκόρ Guinness. Ήδη έχουμε ένα τέτοιο για εκείνο το παιχνίδι του 1968, όταν η ΑΕΚ είχε 80.000 θεατές στο γήπεδο.

Ως πιο έμπειρος προπονητής, παίρνω αποφάσεις χωρίς πολλή σκέψη και το ένστικτό μου δεν με έχει προδώσει ποτέ, αυτό είναι που με κρατάει.

Οι αποφάσεις που συνδυάζονται με την εμπειρία και κάτι που έχεις δει στο σκάκι. Αν και δεν μπορούν να συγκριθούν σκάκι και μπάσκετ, γνωρίζουμε ότι στο σκάκι βλέπεις μπροστά και πολλές φορές έτσι γίνεται και στο μπάσκετ για μένα. Προσωπικά μου είναι πιο εύκολο απ’ ό,τι πριν 10-20 χρόνια».

Για τον Στέφαν Μίγοβιτς: «Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να τον συγχαρώ για την επιτυχία του, όπως και όλους όσοι συμμετείχαν στην κατάκτηση του χρυσού.

Μετά τον χρυσό στο Νις κατακτήσαμε έναν ακόμη χρυσό σε νεότερες κατηγορίες. Επειδή παρακολουθώ πολύ όλες τις νεότερες εθνικές ομάδες και τις διοργανώσεις τους, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει συνέχεια.

Αν θυμάμαι καλά, τώρα κάνω μια μικρή παρέκκλιση, όταν ήμουν προπονητής της εθνικής και στον τεχνικό σύμβουλο ρώτησα ποια είναι η προτεραιότητά μας, τα αποτελέσματα ή να φτιάξουμε παίκτες, μου είπαν αστειευόμενοι ότι θα ήταν καλό και τα δύο.

Τότε τοποθέτησα όλους τους έμπειρους προπονητές στις νεότερες κατηγορίες και κατακτήσαμε τέσσερα χρυσά μετάλλια, αν κάποιος θυμάται. Τώρα με τον Μιγιόβιτς πρόκειται για έναν νεαρό προπονητή και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα.

Είμαι πολύ δεμένος με τους νεαρούς προπονητές και το γνωρίζουν όλοι όσοι συνεργάζονται μαζί μου. Όπως παρακολουθώ την πρόοδο των νεαρών παικτών, έτσι συμβαίνει και με τους προπονητές με προοπτική.

Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση, αλλά μόλις αρχίσαμε να μιλάμε, ο άνθρωπος κατέκτησε το χρυσό (σ.σ. γέλια). Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί αυτή η επιτυχία καλύφθηκε και από τον Τύπο στην Ελλάδα. Ήταν γνωστό ότι θα είχα νέο βοηθό, απλώς περίμεναν να δουν ποιος θα ήταν, μετά την αποχώρηση του Ιταλού Αντρέα Βιτσεντζούτο, που ήταν εξαιρετικός.

Τώρα είναι η ευκαιρία του Στέβαν, την οποία ελπίζω να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προσωπικά δίνω στους προπονητές μου αρκετή ελευθερία στη δουλειά, και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να προοδεύσουν, αν νιώθουν ότι συμμετέχουν στη δουλειά.

Στην προπόνηση φάνηκε ότι ενσωματώνεται αμέσως, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα μαζί του. Καθώς περνάει ο χρόνος, πιστεύω ότι η κατάσταση θα είναι ακόμα καλύτερη, θα έχει πολύ χώρο να αποφασίζει για πολλά πράγματα. Ελπίζω στο καλύτερο και όλες οι πληροφορίες που έχω για αυτόν είναι πολύ θετικές. Είναι λογικό να σκέφτομαι ότι θα έχει μια πολύ επιτυχημένη καριέρα».