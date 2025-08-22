Προμηθέας: Επέκτεινε τα συμβόλαια των Λάγιου και Πλώτα ως το 2030

Την επέκταση των συμβολαίων του 21χρονου Νίκου Πλώτα και του 22χρονου Άγγελου Λάγιου ως το 2030 ανακοίνωσε ο Προμηθέας, διατηρώντας έτσι στις τάξεις του δύο ταλαντούχα παιδιά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Πατρινών:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως δύο δικά της παιδιά, ο Άγγελος Λάγιος και ο Νίκος Πλώτας υπέγραψαν την επέκταση των συμβολαίων τους και θα συνεχίσουν έτσι να είναι μέλη της οικογένειας του Προμηθέα.

Δύο παιδιά γεννημένα στην Πάτρα, που ανδρώθηκαν μπασκετικά στον Προμηθέα, προερχόμενοι από τα σπλάχνα των Ακαδημιών και του προγράμματος “ΝΟΥΣ”.

Ο Άγγελος Λάγιος γεννήθηκε στις 14 Απριλίου του 2003 και αγωνίζεται στη θέση “4”, έχοντας διακριθεί για τα αθλητικά του προσόντα. Ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Προμηθέα και από τη σεζόν 2021-22 αγωνίζεται ανελλιπώς στη μεγάλη κατηγορία, ενώ την περσινή σεζόν έκανε ένα μεγάλο step up στην απόδοσή του και ευελπιστεί σε ανάλογη συνέχεια έως και το 2030 όπου και θα παραμείνει στην ομάδα.

Αντίστοιχα, ο Νίκος Πλώτας, γεννημένος στις 12 Ιουνίου του 2004, αγωνίζεται στις θέσεις της περιφέρειας και προέρχεται και εκείνος από το πρόγραμμα “ΝΟΥΣ” του συλλόγου μας. Κατέγραψε τις πρώτες συμμετοχές του με το ανδρικό τμήμα τη σεζόν 2021-22, ενώ έχει παίξει ακόμα στον Αίολο Αγυιάς (με διπλό δελτίο) και σε Καρδίτσα και Κόροιβο ως δανεικός. Ο Νίκος Πλώτας επέκτεινε το συμβόλαιό του με τον Προμηθέα Βίκος Cola έως και το 2030.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι ως οργανισμός του Προμηθέα, που δύο ακόμα παιδιά που προέρχονται από τα “σπλάχνα” του συλλόγου, προοδεύουν και εκπροσωπούν επάξια την ανδρική μας ομάδα. Ευχόμαστε στον Άγγελο Λάγιο και το Νίκο Πλώτα να έχουν υγεία και ακόμα περισσότερες επιτυχίες με την φανέλα της ομάδας μας».

