Η FIBA θυμήθηκε τον ημιτελικό της Ελλάδας με τη Γαλλία - Παπαλουκάς: «Απίστευτο το καλάθι του Διαμαντίδη» (vid)

Η FIBA θυμήθηκε τον ιστορικό ημιτελικό της Ελλάδας κόντρα στη Γαλλία με το τρίποντο του Δημήτρη Διαμαντίδη που έριξε στο καναβάτσο τους «τρικολόρ».

Λίγες μέρες πριν την εκκίνηση του Eurobasket η FIBA ετοίμασε αφιέρωμα στο παιχνίδι, με τον Θοδωρή Παπαλουκά να μιλάει και να αναφέρει: «Σχεδιάσαμε μία επίθεση, αλλά έχει να κάνει και με την αντίδραση της άμυνας. Ο Νίκος έκανε την κίνηση, η άμυνα αντέδρασε, ο Δημήτρης Διαμαντίδης πήγε ακριβώς στη θέση που δουλεύαμε και Δόξα Τω Θεώ σκόραρε αυτό το απίστευτο καλάθι».

Την άλλη πλευρά του νομίσματος εξέφρασε ο Μπορίς Ντιό, που είπε: «Είναι μία από τις πιο σκληρές ήττες που είχαμε ως εθνική ομάδα».

