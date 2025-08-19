Τζόουνς: «Ακολούθησα την καρδιά μου και γύρισα στο σπίτι μου»

Ο Μάρβιν Τζόουνς επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, όντας στις πρώτες του δηλώσεις, ενθουσιασμένος που γύρισε... σπίτι του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Δεν θα έλεγα ότι ήταν εύκολο, αλλά ένιωσα πολύ άνετα με αυτή την απόφαση. Απλώς ακολούθησα την καρδιά μου και γύρισα πίσω. Γύρισα σπίτι. Ένιωσα πραγματικά, σαν να επέστρεφα στο σπίτι μου. Για να είμαι ειλικρινής, έχω παίξει σχεδόν παντού στην καριέρα μου.

Εδώ όμως είναι το καλύτερο μέρος που έχω παίξει. Η άνεση που νιώθω, το ότι θα με αφήσουν να είμαι ο εαυτός μου. Δεν χρειάζεται να προσποιούμαι, να κρύβω την προσωπικότητά μου ή να ανησυχώ για το ποιος είμαι. Επιστρέφω σε έναν οργανισμό που γνωρίζω και με γνωρίζουν, οπότε νιώθω πολύ άνετα για αυτό. Είναι ένα ωραίο συναίσθημα».

Ο Marvin Jones αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να έχει αφήσει στη μέση κάποια πράγματα, από την στιγμή που δεν ολοκλήρωσε την προηγούμενη θητεία του στον ΠΑΟΚ όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί… «Είναι η ένατή μου σεζόν σαν επαγγελματίας, αλλά νιώθω σα να είμαι 25 χρονών. Έχω πολλά εσωτερικά κίνητρα. Έχω μεγάλο σεβασμό για την ομάδα. Θα βγαίνω και θα παίζω δυνατά κάθε βράδυ, θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, χωρίς αμφιβολία.

Είναι υπέροχο που επιστρέφω, με μια νέα νοοτροπία. Έχω αποκτήσει πολλές νέες εμπειρίες και πλέον νιώθω ότι βρίσκομαι στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Προφανώς έχω περάσει πολλά, είμαι πλέον ώριμος παίκτης, δουλεύω πολύ σκληρά. Είμαι έτοιμος να διασκεδάσω και να αγωνιστώ».

Ο Αμερικανός σέντερ του ΠΑΟΚ, μίλησε και για την ατμόσφαιρα στο PAOK Sports Arena, την οποία έχει ζήσει και σαν παίκτης της ομάδας, αλλά και ως αντίπαλος… «Άκουσα ότι έχουν ήδη πουληθεί περίπου 5.000 εισιτήρια διαρκείας. Αυτό είναι καταπληκτικό. Πέρυσι φτάσαμε στους τελικούς, έπαιξα ξανά εδώ και ήταν υπέροχο που είδα ξανά αυτή την οικογένεια. Δεν ήταν δύσκολο γιατί ήξερα τι να περιμένω. Έντονη ατμόσφαιρα, παθιασμένοι και δυνατοί άνθρωποι. Αλλά η νοοτροπία μου είναι να βγαίνω και να παίζω. Δεν σκέφτομαι το αποτέλεσμα.

Το καλοκαίρι με κάλεσαν και ήταν πολύ επίμονοι γιατί ήθελαν να επιστρέψω. Είναι υπέροχο συναίσθημα να νιώθεις ότι σε θέλουν. Ένιωσα ότι με σεβάστηκαν και τους σέβομαι κι εγώ και αυτό έκανε την απόφασή μου πιο εύκολη. Θέλω λοιπόν επιστρέφοντας, να κερδίσω. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να κερδίζουμε. Έχω πετύχει πολλά μέχρι τώρα στην καριέρα μου, αλλά τώρα το μόνο που θέλω είναι η νίκη. Δεν με ενδιαφέρουν οι στατιστικές. Γιατί όταν κερδίζει η ομάδα, κερδίζεις κι εσύ προσωπικά. Όσο η ομάδα πάει καλά, είμαι ικανοποιημένος. Αυτός είναι ο μεγαλύτερός μου στόχος».