ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη και ο Τζόουνς - Ολοκληρώθηκαν οι αφίξεις

Η δεύτερη εβδομάδα προπονήσεων του Δικεφάλου υπό τις οδηγίες του Γιούρι Ζντοβτς είναι γεγονός, με το «μενού» να περιλαμβάνει διπλές προπονήσεις.
Ο Σλοβένος τεχνικός πλέον μπορεί να υπολογίζει και στον Μάρβιν Τζόουνς, ο οποίος έφτασε σήμερα (19/8) το πρωί στη Θεσσαλονίκη με πτήση από την Κωνσταντινούπολη, όντας ο τελευταίος εκ των Αμερικάνων που «πάτησε» Ελλάδα.
Marvin Jones is here!— PAOK BC (@PAOKbasketball) August 19, 2025
Welcome back @_MJones3 to the #PAOKfamily ⚪️⚫️ pic.twitter.com/HW0CH9YX74