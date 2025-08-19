ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη και ο Τζόουνς - Ολοκληρώθηκαν οι αφίξεις

Ο Μάρβιν Τζόουνς έφτασε σήμερα (19/8) στη Θεσσαλονίκη, όντας ο τελευταίος των Αμερικάνων, με τον ΠΑΟΚ πλέον να συνεχίζει πλήρης την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν.

Η δεύτερη εβδομάδα προπονήσεων του Δικεφάλου υπό τις οδηγίες του Γιούρι Ζντοβτς είναι γεγονός, με το «μενού» να περιλαμβάνει διπλές προπονήσεις.

Ο Σλοβένος τεχνικός πλέον μπορεί να υπολογίζει και στον Μάρβιν Τζόουνς, ο οποίος έφτασε σήμερα (19/8) το πρωί στη Θεσσαλονίκη με πτήση από την Κωνσταντινούπολη, όντας ο τελευταίος εκ των Αμερικάνων που «πάτησε» Ελλάδα.